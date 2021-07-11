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網購填錯地址！他「等3天沒收到」怒喊一句　眾反罵太扯

▲有網友抱怨，自己有付錢卻沒收到貨物，後來才發現是自己填錯地址。（示意圖／翻攝自《Pexels》）
▲有網友抱怨，自己有付錢卻沒收到貨物，後來才發現是自己填錯地址。（示意圖／翻攝自《Pexels》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 16:50:25

台灣疫情尚未平息，多數民眾也選擇不出門改採網購方式。不過，就有網友抱怨，自己有付錢卻沒收到貨物，雖然有接到司機詢問地址的電話，但之後就沒有下文了，後來跟賣家聯絡，才知道自己填錯地址，結果等了三天都沒收到，讓他氣得想提告，貼文一出卻引起網友撻伐。

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原PO在《爆料公社》指出，自己在網路平台購物，錢也已經付了，但遲遲沒有收到貨物，除了一開始有接到物流司機的電話，表示找不到自己填寫的地址，接著就沒有任何消息了，於是他只好聯絡賣家，這時才發現，原來是自己填錯地址。

原PO承認自己填錯地址，也立刻通知貨運公司，但還是抱怨「司機為何沒有主動確認地址？」結果他又等了三天，貨物一直被放在貨運行的某個據點，甚至離他指定的地點，開車還要25分鐘的時間，令他相當傻眼。

▲事後，原PO也立刻通知貨運公司，但等了三天還是沒收到，讓他氣得想提告。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲事後，原PO也立刻通知貨運公司，但等了三天還是沒收到，讓他氣得想提告。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO也透露，賣家有向貨運催貨，可是自從第一通電話後，對方都沒有主動聯繫，讓他忍不住問「請問現在該怎麼來處理這事呢？」甚至還補上一句「我是想依法提告啦！但又感到有點小題大作了」。

許多網友看完卻不認同原PO，紛紛留言怒轟，「所以自己的錯然後想要提告？太扯了吧」、「自己打錯地址也沒見你跟司機道歉啊！人家也是找了老半天耶，憑什麼大家都要配合你啊？還是你覺得花錢就是大爺？」、「所以現在司機都還要會通靈，看收貨地址有沒有寫錯？」、「自己寫錯地址出了包，就摸摸鼻子自己開車去拿」、「誰會想得到你會寫錯地址啊…」。（編輯：許智超）

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