買便當多給「1道菜」！整盒升級滿漢全席　眾人秒懂哭了

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▲網友分享自己買便當，老闆娘多給她一道菜，其背後故事曝光後，惹人鼻酸。（圖/Dcard）

一直以為沒有人會去在意像我這樣的小人物，所以都是默默的一個人生活、吃飯、工作

吃著每天唯一的正餐，為了省錢，不敢吃早餐，晚餐也是等到超商打折時，才敢買打折下來最便宜的即期食品，