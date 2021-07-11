買便當多給「1道菜」！整盒升級滿漢全席 眾人秒懂哭了
不少人忙於工作，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發，因其菜色多元又不用自己下廚，簡單又方便。而近日，就有網友分享自己去買便當的時候，老闆娘多給自己一道菜，但這看似不起眼的加菜，卻讓不少人直呼「整盒變成滿漢全席」，其背後故事曝光，惹人鼻酸。
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 17:08:50
原PO在「Dcard」貼文指出「今天中午休息的時候去買了一個便當，因為很常去，老闆娘都已經記得我是誰的，他問我是幾年次的，結果我如實回答，她笑一笑說『你很辛苦耶，每次都看你急急忙忙地來，急急忙忙的又走了，你很棒，阿姨多給你幾樣菜，吃飽一點才有力氣上班，加油！」只見照片中，除了原本三格菜以及主菜之外，還多了一道紅蘿蔔炒蛋。
原PO表示「這些日子以來，自己的辛苦只有自己看得到，一直以為沒有人會去在意像我這樣的小人物，所以都是默默的一個人生活、吃飯、工作，從來沒有期待過任何人會心疼我， 突然的關心讓我紅了眼框，坐在位置上，吃著每天唯一的正餐，為了省錢，不敢吃早餐，晚餐也是等到超商打折時，才敢買打折下來最便宜的即期食品，我怕窮，真的很怕，體驗過口袋只剩下$32， 體會過沒有家可以回的日子，我會繼續努力，今天，我的便當加了一份『鼓勵』」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的辛苦你了....要加油」、「加了鼓勵一個便當也成了滿漢全席QQ」、「一個鼓勵整盒都變滿漢全席！你要加油」、「加油！阿姨看到你帶著他的鼓勵繼續前進一定很開心」、「從妳的文字中感覺到妳是一個很正能量的人，要加油」、「阿姨心善，你努力！加油喔」、「看到快哭是正常的嗎.....真的能體會你」、「能體會，我是北漂族也不富有，一人在北部打拼，一起加油喔」。（編輯：張嘉哲）