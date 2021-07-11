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鹹酥雞只點中辣！老闆娘狂問「確定嗎」　他回家一看臉綠

▲有網友買鹹酥雞時，跟老闆娘點中辣，回家一看卻讓他傻眼了。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有網友買鹹酥雞時，跟老闆娘點中辣，回家一看卻讓他傻眼了。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 17:51:19

台灣的鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。近日，就有網友在買鹹酥雞時，跟老闆娘點中辣，但對方卻反覆問「確定嗎？」而他回答確定後，回家打開一看，竟讓他瞬間傻眼，網友也驚呼「那大辣會長怎樣？」

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原PO在《爆廢公社》表示，他去買鹹酥雞時，跟老闆娘說自己要中辣，怎料，對方很認真地看著他問「中辣確定嗎？很辣哦」，但他當時沒有想太多，認為「了不起就是辣粉很辣而已」，於是點頭再次確認，結果他回家打開一看卻傻眼了。

原PO接著貼出照片，只見鹹酥雞的袋子裡，滿滿的辣粉覆蓋在食物上，完全看不到炸物本來金黃色的樣子，甚至看不出來點了什麼，只有四季豆還依稀看得出原形，這也讓他不禁直呼「中辣？老闆您是不是在跟我開玩笑？」

▲原PO看到整袋鹹酥雞被辣粉「活埋」，忍不住問「中辣？在開玩笑嗎？」（圖／翻攝自《爆廢公社》
▲原PO看到整袋鹹酥雞被辣粉「活埋」，忍不住問「中辣？在開玩笑嗎？」（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「可能剛好蓋子掉下去了」、「哥吃的不是鹹酥雞，而是辣椒粉」、「把鹽酥雞敲一敲，就會得到一包新的辣粉」、「晚上睡廁所吧XD」、「這不是中辣，這是倒整罐吧」、「其實你買的是辣粉，鹽酥雞只是附贈的」、「辣到讓你懷疑人生」、「老闆娘沒在跟你五四三，這就是霸氣」、「你是不是跟老闆說了什麼刺激他的話」。

另外，也有不少人猜測，老闆娘應該把「中辣」聽成「重辣」，「是不是聽成重辣…因為現在都戴著口罩講話」、「老闆娘聽成重辣吧」、「她是不是聽成重辣？」、「可能聽成重辣了」。事後，原PO也在留言區回應，「真的盡力了，完食，吃到頭痛」、「各位，我還活著，屁股安好」。（編輯：許智超）

▲原PO在底下附上完食照，表達自己沒浪費食物。（圖／翻攝自《爆廢公社》
▲原PO在底下附上完食照，表達自己沒浪費食物。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
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