多少疫苗覆蓋率才能達到群體免疫　高醫院長這樣說

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大家都期待疫情結束，要怎樣達到？鍾飲文說，這就牽涉到疫苗覆蓋率，以及群體免疫的部分，群體免疫（HIT）是指人或動物群體中很大比例對傳染病獲得免疫力，使得其他沒有免疫力的個體因此受到保護而不被傳染，R0值即為「基本再生數量」，牽涉到疫苗覆蓋率的P值，是指人口裡有多少比例受到疫苗接種和覆蓋，計算方式就是就是所謂的「1－1／R0」。
鍾飲文也舉例，例如麻疹如果沒有經過任何公衛介入，每個麻疹病人R0高達15，所以「1－1／15」，疫苗覆蓋率就必須達到93.9％，才能達到群體免疫，COVID-19原始的武漢株R0值是2.5，所以要達到群體免疫，覆蓋率就要60%以上；英國變異株Alpha的R0值是4.5，覆蓋率就要達到75到80％；而大家最擔心的印度變種Delta的 R0值是5到8，覆蓋率更要高達80到85％才能達到群體免疫，世界衛生組織（WHO）歐洲區域處主任魯格（Hans Kluge）則認為，全球要至少要70％人口接種 COVID-19疫苗，疫情才能結束。
鍾飲文指出，高雄疫苗接種情況良好，75歲以上到今日中午已經有7成的疫苗覆蓋率，而全台灣苗接種數量，到7月10日為止，AZ第一劑已經193萬、第二劑6萬；而默德納則有將近135萬、第二劑1萬多，全部總計已經超過335萬劑，疫苗涵蓋率是13.98％，距離60％以上的覆蓋率還有段距離，根據各國經驗，疫苗覆蓋率達到30至40％就可以逐步解封，但比較令人擔心的是，目前為止，目前全台75歲以上的疫苗覆蓋率只有55.7％，比高雄市的7成還要低，而65到74歲的疫苗覆蓋率只有13.1％，還需要繼續努力。
高雄市長陳其邁則請大家再忍耐一下，假如可以降到三級以下，相關管制就恢復到二級，對高雄來講疫情已經逐漸到尾聲，所以也已經在對下階段做準備，包括父母親上班到小朋友到幼兒園或托兒所、大家關心的健身房也是，專家會議都在密集討論，「積極管理、有效開放」怎樣把防疫措施做好，請大家再忍耐一點點的時間，待確認高雄社區傳播風險很低，社區安全的情況下，就會立刻做相關開放措施，再次感謝所有市民配合，一起守護高雄。
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