COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

網銀交易一排520元！他見「調情備註」秒崩潰：該怎麼辦

▲有網友發現女友的網銀有很多交易紀錄，金額幾乎都是520元、920元，結果他一看備註瞬間心碎。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友發現女友的網銀有很多交易紀錄，金額幾乎都是520元、920元，結果他一看備註瞬間心碎。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 19:24:01

情侶在交往時，總會熟知對方的一舉一動，有時候只要一個「小細節」，或許就是出軌的前兆。今（11）日就有網友指出，他某天看到女友匯款訊息，發現網銀的交易金額都是520元、920元，於是他好奇點開備註，沒想到內容竟是各種調情，讓他瞬間心碎滿地。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，自己與女友交往三年、同居兩年了，彼此都沒有秘密，也會給對方看聊天訊息，但他最近發現女友手機有很多轉帳交易，雖然對方有在賣二手包包，但他仍感到不對勁，因為包包要賣的也沒幾個，而且也不是做批發，卻有很多人匯款進帳，「重點是為什麼她要換款給其他人？而且互相匯款的時間還很接近」。

原PO透露，女友某次穿很漂亮，說回家前要去面交，這時他有一點警覺了，因為女友平常不會平日回家，後來才發現女友根本沒回家，連定位都關掉了，直到晚上10點半才回訊息，這讓他整晚不斷煩惱女友是否偷吃。

▲原PO點開交易內容，結果發現備註都是調情對話。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO點開交易內容，結果發現備註都是調情對話。（示意圖／翻攝自Pixabay）
女友隔天回到租屋處，原PO就趁著對方去洗澡，打開手機查看賣場，結果發現沒有面交這件事，下一秒手機跳出一則匯款訊息，於是他索性登入網銀，想知道到底是什麼款項在交易。怎料，他看到很多筆交易都是520、920元，而備註都是煽情對話「大小合適最重要，下次再來啊」、「明天要你好看」、「我晚點到，寶寶先準備好」。

原PO看完瞬間崩潰，心痛地說「這下我真的不知道該怎麼相信她了，不知道她是不是一時不小心才這樣的，我真的還很愛她，但是打開潘朵拉盒子的摩斯密碼後，我真的不知道要怎麼愛她了」。他也提到，女友是為了跟小王聯絡，才特地開此帳戶傳情。

貼文曝光後，網友們也傻眼直呼，「攤牌吧！難道你要當沒這回事？痛苦的是你，想清楚啊」、「偷吃看過很多，但用網銀的我還是第一次」、「這種方法也行，真的是厲害了我的天」、「高招高招，攤牌吧，回不去了」、「網銀真的太瘋...」、「怎麼可以這麼扯」、「網銀竟然當作通訊軟體使用，太瘋了吧」、「這個本子刷出來應該很好玩」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
14.18%85.82%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
19.29%80.71%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.54%84.46%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀