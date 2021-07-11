網銀交易一排520元！他見「調情備註」秒崩潰：該怎麼辦

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原PO透露，女友某次穿很漂亮，說回家前要去面交，這時他有一點警覺了，因為女友平常不會平日回家，後來才發現女友根本沒回家，連定位都關掉了，直到晚上10點半才回訊息，這讓他整晚不斷煩惱女友是否偷吃。
女友隔天回到租屋處，原PO就趁著對方去洗澡，打開手機查看賣場，結果發現沒有面交這件事，下一秒手機跳出一則匯款訊息，於是他索性登入網銀，想知道到底是什麼款項在交易。怎料，他看到很多筆交易都是520、920元，而備註都是煽情對話「大小合適最重要，下次再來啊」、「明天要你好看」、「我晚點到，寶寶先準備好」。
原PO看完瞬間崩潰，心痛地說「這下我真的不知道該怎麼相信她了，不知道她是不是一時不小心才這樣的，我真的還很愛她，但是打開潘朵拉盒子的摩斯密碼後，我真的不知道要怎麼愛她了」。他也提到，女友是為了跟小王聯絡，才特地開此帳戶傳情。
貼文曝光後，網友們也傻眼直呼，「攤牌吧！難道你要當沒這回事？痛苦的是你，想清楚啊」、「偷吃看過很多，但用網銀的我還是第一次」、「這種方法也行，真的是厲害了我的天」、「高招高招，攤牌吧，回不去了」、「網銀真的太瘋...」、「怎麼可以這麼扯」、「網銀竟然當作通訊軟體使用，太瘋了吧」、「這個本子刷出來應該很好玩」。（編輯：許智超）