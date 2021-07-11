停車場狂冒「詭異黑水」！網笑：發財了 內行曝恐怖真相
民眾買下新房子，最怕的問題就是漏水，尤其是大樓的地下室。今（11）日就有網友分享，他騎車到地下室停車時，突然看到地上多一攤「黑水」，起初還以為是機車漏機油，沒想到竟是從人孔蓋冒出的，讓他傻眼直呼「那到底是什麼？」貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 21:16:09
原PO在《PTT》表示，他騎車回家到地下室的停車場，才剛停好卻看到地板突然多出一攤「黑色液體」，原本以為是旁邊的機車的機油不小心漏出來，結果發現是從人孔蓋冒出來的，讓他感到相當詭異，於是立刻將機車移到一樓。
原PO透露，過了兩個小時後，自己又回到現場查看，沒想到那攤「黑色液體」竟蔓延到整個地下室，而且味道還超臭，令他忍不住說「那到底是什麼？液體是黑到會反光的那種欸，還好我車子先溜之大吉了」。
貼文曝光後，部分網友開玩笑說，「石油，你們要發了」、「挖到石油了」、「地下室噴石油，爽欸」、「石油吧，你家一定住高雄要發大財了」、「禮拜一辭職開始退休生活了」、「點火測試，是石油你就發了」、「真的挖到石油了，發大財啦」、「是石油！地下室發大財」、「發大財啦噴石油」。
不過，還是有過來人解答真相，「污水馬達壞了吧，之前大樓才修過」、「可能是污水管線倒灌，有點麻煩哦」、「水溝水倒灌...超級臭的那種」、「現在不講化糞池了，而是污水處理，所有日常髒水都放在一起經過了處理，有沒有屎味則不一定」、「化糞池的水…上面的油」、「是多久沒抽，黑到發亮欸」。（編輯：許智超）