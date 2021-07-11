iPhone新機狂出！果粉跪求「一功能」快回歸：有了才會換
近年來智慧型手機不斷發展，人手一機的情形，早已見怪不怪了，各大品牌更是逐年推出最新產品，吸引消費者的目光，其中知名品牌「蘋果（Apple）」每次推出的iPhone最新款，總是能引起果粉們熱議。不過，就有一名女網友好奇詢問「現在還會買最新iphone嗎」，卻意外引來用戶紛紛跪求「一功能」回歸，直呼「有了才換！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 22:19:11｜2021-07-11 22:30:10
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示iPhone感覺新款越出越快，但不少人仍拿著舊機如iPhone7、8等，這就讓她好奇詢問「現在還會買最新愛瘋嗎？」
問題一曝光，瞬間就引來不少網友直言不會，「不會，差異不大！」、「用到壞才換，盤子才一直換」、「根本不想買iphone，好幾年沒創新了」、「不會，已經沒新鮮感了」、「我十一買沒半年換十二，除了比較小台之外用起來沒啥差」、「哀鳳7再戰十年，希望能支援那麼久」。
其中果粉們都十分期盼「Touch ID」功能回歸，「還我 Touch ID，否則管你再出幾代都不買」、「給我touch id，不然不換」、「目前不會，疫情期間Face ID實在太難用，只要還要戴口罩出門，指紋解鎖仍是不可或缺」、「6s等螢幕下指紋解鎖、希望今年新機有這個功能」、「這次不會換，有指紋才會換」；但也有鄉民抱持不同看法，「妳想買就買阿，幹嘛在意別人怎麼買」、「會，6s今年不更新了」、「有apple watch沒困擾，口罩直接解鎖face id」。（編輯：陳雅雲）