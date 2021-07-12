豬隊友洗衣慘忘「一動作」！婆媽急喊全毀掉了：肯定超臭
近年來有不少家電可代勞家事，其中每個家庭一定都會有台洗衣機，其不僅能洗滌衣物，近期還有許多品牌推出烘衣、脫水等功能，讓主婦們使用起來更加方便。不過，就有一名人妻指出，自家老公洗衣服時，忘記關鍵一步驟，等到洗衣機停止後，打開驚見發生悲劇，崩潰直喊「這樣是有洗還是沒洗」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 00:04:15｜2021-07-12 00:11:17
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自家豬隊友某天洗衣服，等了一小時後洗衣完畢，她便想幫忙拿出洗好的衣物，「掀開洗衣機才發現，這個洗衣精槽～～這樣是有洗還是沒洗」。隨後她便貼出照片，只見老公打開洗劑盒加入洗衣精後，似乎沒有將其推回原位，導致整桶髒衣其實僅用清水洗淨而已。
貼文一曝光，就引來不少網友笑翻留言，「尷尬全毀了，再洗一次囉」、「水進去，但清潔劑沒水沖下去」、「不臭就將就一下.....反正都洗好了....不然再洗一次浪費水....」、「如果是我，我會再洗一次」、「妳不懂啦！那叫清洗，洗衣精盒根本沒蓋上」、「以後洗衣服都叫妳老公洗，要洗整年的，才會比較熟悉怎麼操作洗衣機」，其中還有人臉綠直呼「只用水洗一樣會臭..」、「這如果直接晾起來，肯定超臭」。
甚至有過來人分享類似經驗，「我也有過這經驗，只好再洗一次」、「對！我之前也這樣過」、「如果是給豬隊友洗衣服，不管怎麼樣，我還是再洗一次」、「我也常這樣沒推回去」、「我家隊友是洗衣機蓋子直接沒蓋，然後我隔天看到的時候是水還在，洗衣時間整個暫停」。（編輯：陳雅雲）