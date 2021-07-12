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夜衝驚見紅衣女孩！她耳邊聽「1句」秒下山　結局被讚爆

▲有網友分享國中時，有次夜衝竟看到紅衣女子，還不斷示意她下山。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享國中時，有次夜衝竟看到紅衣女子，還不斷示意她下山。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-12 00:13:03

許多人在學生時期常會約三五好友，​在晚上騎著機車上山看夜景。昨（11）日就有網友分享，她在國中時經常跟朋友夜衝，某次卻看到一名紅衣女孩，還不斷示意她趕快下山，沒想到因此救了她們一命，網友也驚呼「真的很好心！」

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原PO在《靈異公社》表示，自己在國中時常和朋友夜衝，當時是還沒有智慧型手機的年代，於是她坐在副駕欣賞夜景，並聽著音樂等待到山上。在上山的路途中，她注意到山區有許多交通廣角凸面鏡，這時卻發現鏡子上坐著一個「半透明不清不楚紅色的東西」，還不斷揮手示意她下山。

原PO透露，當時還以為自己因沒睡覺，而產生詭異的幻覺，但她看到下一面廣角凸面鏡時，發現祂越來越清晰，這時，耳邊竟傳來一個聲音「下山！現在！」這讓她嚇得立刻跟姊妹說「剛剛忘記買喝的」，要求到山下的超商買飲料。

▲原PO看到反光鏡上的牠，越來越清晰，甚至聽到有人說「下山！現在！」（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲原PO看到反光鏡上的牠，越來越清晰，甚至聽到有人說「下山！現在！」（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
原PO指出，後來到山下的超商喝飲料，順便緩解自己的情緒，正當她要跟姊妹解釋時，就看到有好幾台警車往山上開，她也補充原因「據說是那時候有人隨機亂砍人」。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「遇到好心小女孩」、「好山神」、「祂救了妳一命」、「驚悚！人真的比鬼可怕」、「救了你們！」、「好心的靈，真的要好好謝謝祂呢」、「還好沒繼續開上去」、「時間點碰上地博靈：勸你們下山」、「好玄呢，人沒事就好」。（編輯：許智超）

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