NOW早報／冷氣設27度太熱？日本實測多1步驟：很多人開錯

冷氣設27、28度太熱？日本實測多「1步驟」：很多人開錯
另外一組則是將冷氣打開到28度，接著將「風量調整到最高」，結果工作人員的體溫在2分鐘就有明顯的下降跡象，而節目專家表示，這是因為冷空氣會向低處匯集，而熱空氣會上升，如果調高冷氣風量的話，會使冷空氣在房間產生對流效果，而如果是將冷氣開到18度，空間溫度要達到18度需要耗費更多電力且效果不彰，所以想要開冷氣後快速變涼，只要調高風量就能省電又快速涼爽，而不是調低溫度。
而台電粉專《電力粉絲團》也曾分享冷氣正確開法，表示開冷氣一開始打開的溫度就是設置26至28度，再加上電風扇就會變得非常舒適，反而不是調低溫度，因為溫度每降低1度，就會消耗空調電力高達6%，因此民眾要省錢又涼爽，千萬切記這些步驟！
今日天氣／多雲到晴天氣熱 午後局部雷陣雨
今（12）天天氣與昨日類似，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢、甚至是大雨發生的機率，若對流發展較晚，降雨情形可能持續至晚間，午後外出請攜帶雨具備用，台東及恆春半島則受東南風影響，不定時會有零星降雨；各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其大台北盆地、宜蘭地區及高屏內陸地區有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分、注意防曬以防中暑。
上海復星證實簽BNT購買契約！鴻海、台積電回應了
對此消息，永齡基金會執行長劉宥彤表示，「待有進一步消息，一定會正式對外界說明」﹔台積電則回應「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。」
疫苗意願登記7／12收單 唐鳳：前3批應該都是打AZ
仙氣飄飄！王中平18歲女兒曬「絕美證件照」 初戀感破表
擁有白嫩臉蛋和櫻桃小嘴的韓菲，長相宛如漫畫女主角般亮麗，她以樸素的樣子拍攝證件照，長髮整齊塞到耳後，更凸顯圓潤大眼、高挺鼻樑的精緻五官，不加修飾的妝容，充滿初戀系的清純感，高顏值足以讓人戀愛。韓菲不僅外貌吸睛，也是學霸等級的美女，考上全球排名第8多倫多大學文學系。身為女兒傻瓜的王中平，對韓菲呵護備至，自爆在女兒的手機裝定位APP，可以掌握女兒行蹤，還規定韓菲26歲才能談戀愛。
老舊家電操太兇！內行指「2物」淘汰不後悔：真的能省電
她也坦言，本來不太會使用家裡冰箱，「想說還能撐著就加減用，但最近已在需要淘汰的邊緣，可以準備找新的」。不過，她認為想要汰換老舊家電，恐怕是一筆不小的支出，這就讓她好奇詢問「有幾項本來有想網路上買一買就好，但現在的貨運速度慢到可怕，就先不考慮網路上買，只是有些必要的還是要找來汰舊換新，覺得煩，該去哪邊買比較好呢？有人也跟我有一樣煩惱嗎？」
對此，許多網友一致認為，「老舊冰箱」和「冷氣」可以優先更換成一級效能的機型，「冷氣冰箱如果真的很老舊可以盡快換」、「耗電的家電優先換，冰箱換變頻一級省電的不會後悔」、「先從最重要的換，冷氣！現在天氣太熱冷氣很重要，換個變頻的，吹整天電費也不會那麼可怕」、「冰箱真的可以換！換變頻真的比較省電！」（編輯：許苡晴）
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