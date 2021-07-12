NOW早報／冷氣設27度太熱？日本實測多1步驟：很多人開錯

冷氣設27、28度太熱？日本實測多「1步驟」：很多人開錯





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現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下，但冷氣要如何正確開啟，又如何讓室內溫度趕緊降低的方法，你知道嗎？日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》先前進行一項實測，首先分為兩組，都是同在攝氏36度的房間內，第一組工作人員先將冷氣調整到18度，接著開始觀察工作人員體溫的變化，結果發現測試者體溫下降需要花費7分鐘的時間。

另外一組則是將冷氣打開到28度，

接著將「風量調整到最高」

，結果工作人員的體溫在2分鐘就有明顯的下降跡象，而節目專家表示，這是因為冷空氣會向低處匯集，而熱空氣會上升，如果調高冷氣風量的話，會使冷空氣在房間產生對流效果，而如果是將冷氣開到18度，空間溫度要達到18度需要耗費更多電力且效果不彰，

所以想要開冷氣後快速變涼，只要調高風量就能省電又快速涼爽，而不是調低溫度。

而台電粉專《電力粉絲團》也曾分享冷氣正確開法，表示開冷氣一開始打開的溫度就是設置26至28度，再加上電風扇就會變得非常舒適，反而不是調低溫度，因為溫度每降低1度，就會消耗空調電力高達6%，因此民眾要省錢又涼爽，千萬切記這些步驟！

▲日本節目實測在36度的房間內開啟冷氣18度與28度人體的降溫速度。（圖／日本人の3割しか知らないこと）

今日天氣／多雲到晴天氣熱 午後局部雷陣雨

今（12）天天氣與昨日類似，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢、甚至是大雨發生的機率，若對流發展較晚，降雨情形可能持續至晚間，午後外出請攜帶雨具備用，台東及恆春半島則受東南風影響，不定時會有零星降雨；各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其大台北盆地、宜蘭地區及高屏內陸地區有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分、注意防曬以防中暑。





上海復星證實簽BNT購買契約！鴻海、台積電回應了





上海復星醫藥（集團）昨（11）日晚間宣布，子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計 1,000萬劑 mRNA 新冠疫苗。

對此消息，永齡基金會執行長劉宥彤表示，「待有進一步消息，一定會正式對外界說明」﹔台積電則回應「簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。」

▲上海復星醫藥（集團）今（11）日晚間宣布，子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計 1,000萬劑 mRNA 新冠疫苗。（圖/美聯社）

疫苗意願登記7／12收單 唐鳳：前3批應該都是打AZ





中央流行疫情指揮中心昨（11）日召開記者會，針對新冠肺炎公費疫苗預約預約情況，與會的行政院政務委員唐鳳昨日呼籲，50歲以上及18歲以上第9類對象趕來平台進行意願登記，而且這次AZ疫苗進來的量足夠，意願登記將於7月12日下午5時進行第一輪結算收單，7月13日至7月15收到簡訊者就能進行預約，最快將於7月16日進行接種，而且未來三周均為AZ疫苗，如果沒勾選AZ者，接下來兩天可以補勾，沒選AZ者可能要到第四輪才會接種到。

▲行政院政委唐鳳說明新冠肺炎公費疫苗預約平台將於7月12日下午5時第一次收單，預計7月13日發送預約簡訊，而且前三批應該都是AZ疫苗。（圖/指揮中心提供）

仙氣飄飄！王中平18歲女兒曬「絕美證件照」 初戀感破表





王中平、余皓然結婚25年，育有一對兒女韓靖、韓菲，18歲的女兒韓菲臉蛋姣好、氣質出眾，被封為「最正星二代」，日前她在IG曬出等了2個月才到的證件照，清秀模樣充滿仙氣，堪稱學生時代女神級的人物。

擁有白嫩臉蛋和櫻桃小嘴的韓菲，長相宛如漫畫女主角般亮麗，她以樸素的樣子拍攝證件照，長髮整齊塞到耳後，更凸顯圓潤大眼、高挺鼻樑的精緻五官，不加修飾的妝容，充滿初戀系的清純感，高顏值足以讓人戀愛。韓菲不僅外貌吸睛，也是學霸等級的美女，考上全球排名第8多倫多大學文學系。身為女兒傻瓜的王中平，對韓菲呵護備至，自爆在女兒的手機裝定位APP，可以掌握女兒行蹤，還規定韓菲26歲才能談戀愛。

▲韓菲清純證件照充滿仙氣。（圖／翻攝韓菲IG）

老舊家電操太兇！內行指「2物」淘汰不後悔：真的能省電





受到疫情影響，不少人待在家中的時間變多，因而導致家中電器使用率大增，也影響電費隨之攀升。對此，就有一名女網友在

PTT WomenTalk板

上發文表示，自從開始WFH後，忽然發現家中許多老舊家電用起來不順手，「除了電費要全部自己吸收這個必然，但是電器的損耗就真的讓人隨時有想換掉的念頭，像是開一整天的冷氣，還是工作用、下班也用的筆電（這個最想換），還有煮東西的各種廚房家電」。

她也坦言，本來不太會使用家裡冰箱，「想說還能撐著就加減用，但最近已在需要淘汰的邊緣，可以準備找新的」。不過，她認為想要汰換老舊家電，恐怕是一筆不小的支出，這就讓她好奇詢問「有幾項本來有想網路上買一買就好，但現在的貨運速度慢到可怕，就先不考慮網路上買，只是有些必要的還是要找來汰舊換新，覺得煩，該去哪邊買比較好呢？有人也跟我有一樣煩惱嗎？」

對此，許多網友一致認為，「

老舊冰箱

」和「

冷氣

」可以優先更換成一級效能的機型，「冷氣冰箱如果真的很老舊可以盡快換」、「耗電的家電優先換，冰箱換變頻一級省電的不會後悔」、「先從最重要的換，冷氣！現在天氣太熱冷氣很重要，換個變頻的，吹整天電費也不會那麼可怕」、「冰箱真的可以換！換變頻真的比較省電！」（編輯：許苡晴）