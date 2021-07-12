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他洗衣精全用光光！翻面見「倒法」　婆媽秒愣：整瓶弄錯

▲原PO短短一周用完一瓶洗衣精，讓婆媽全傻眼。（圖／NOWnews資料照）
▲原PO短短一周用完一瓶洗衣精，讓婆媽全傻眼。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-12 08:03:12

洗衣機雖然對於現代人來說非常方便，只要將衣物及清潔用品丟進去，按下按鈕就能洗完衣服，省時又省力。近日，一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》提到，他一周洗7次衣服，買了一罐3.65公升的洗衣精，卻短短一周就用個精光，他翻到背面使用說明，讓全場婆媽看完傻眼直呼「整瓶弄錯啦！」

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原PO表示，家中的洗衣機是16公斤容量，用某牌濃縮洗衣精，一瓶3.65公升的，一整個星期每天都洗一次衣物，就用掉了一瓶洗衣精，苦惱詢問廣大網友「這樣用很凶嗎？會不會有衣服殘留洗衣精的後果？」

▲原PO短短一周用完一瓶洗衣精，讓婆媽全傻眼。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲原PO短短一周用完一瓶洗衣精，讓婆媽全傻眼。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「你洗一次衣服，倒520ml的洗衣精」、「你確定你有把衣服洗乾淨？當沐浴乳來用也沒這麼凶吧，衣服搓一搓會不會起泡XD」、「我看過我姊倒洗衣精，牡羊座是沒在跟你管幾ml的，拿起來整瓶就是倒栽蔥的倒入」、「是該說你很有錢嗎」、「你家看來是大戶，這一瓶定量80ml很多了，80ml至少洗一個半月耶，一天用掉520ml的量不會覺得很怪嗎」、「你會不會是把L跟ml搞混了」。

對此，許多網友急喊「看衣服的數量，不是看洗衣機的噸量，哩洗勒」、「背後有寫對應ml數，整瓶弄錯啦！」「蓋子上有刻度，瓶身背面也有多少衣服對比多少洗衣精的量呀」、「你照它的說明來倒用量比例就可以」、「要看衣服的量，不是洗衣機的量啊」、「這跟洗衣機幾kg沒關係」。（編輯：賴詠璿）

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