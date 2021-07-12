郭台銘簽完BNT合約！徐若瑄：感謝郭董和夫人愛台灣人民
鴻海創辦人郭台銘今（12日）凌晨1點半在臉書發文，親自證實已與上海復星完成購買BNT疫苗的合約簽署，藝人徐若瑄、黃少棋聞訊在貼文底下留言表示感謝。
娛樂中心／綜合報導
2021-07-12 09:34:44
郭台銘說，大家期待疫苗的焦慮，他與團隊都感同身受，「很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署」，不過坦言還不能放鬆，因為後續仍要催促疫苗到貨時間和數量，「但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。」
與郭台銘妻子曾馨瑩熟識的徐若瑄，第一時間留言：「感謝郭董&郭夫人和團隊們，日以繼夜、勞心勞神，愛台灣人民！辛苦您們了！」黃少棋也表達感謝及敬意：「從您的身上看見了一種堅持與毅力，這是值得我們學習的，謝謝您。」
事實上，徐若瑄與郭台銘、曾馨瑩夫妻私交甚篤，先前夫婦倆包場力挺徐若瑄監製、主演的國片《孤味》，本土情爆發後，徐若瑄也向曾馨瑩訂購20個夏普的防疫面罩，送給台灣的家人和公司員工，力挺好友同時宣導防疫。（編輯：楊穎軒）
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