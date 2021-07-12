清水洗澡、不用衛生紙？NanaQ遭踢爆造假 打臉證據曝光
YouTuber「NanaQ」憑著極簡主義的生活方式爆紅，時常拍片介紹自己日常生活，包括自己不使用化妝品、使用布衛生棉、大便不用衛生紙，甚至整年都用清水洗澡等等，許多作為都令網友大開眼界，認為如此極簡的生活實在難以做到，佩服她的生活模式。不過，近日NanaQ卻被網友踢爆，在過往的影片以及生活照中，頻頻露出馬腳，與影片中的事實不符合，引爆話題。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 09:35:21
NanaQ推出的影片類型大約介紹自己「極致的簡約生活」，號稱自己是極簡主義的生活者，像是平常不會使用化妝品、保養品，在家都只坐在地上、平常也只有25件衣服以及4雙鞋子可以更換等等，最主要目的是減少不必要的開銷以及浪費，最近更是以「一整年只用清水洗澡」以及「大便不用衛生紙」兩支影片迅速竄紅，讓不少人朝聖這樣的生活模式，圈粉無數。
不過，就有網友在「Dcard」整理出許多NanaQ影片中與現實中理念完全不同的證據，包括「洗澡只用清水」，被發現在三個月以前的某支洗澡影片裡，腳邊曾出現一瓶盥洗用品；而號稱「不用衛生紙」，卻也多次在影片中出現衛生紙的蹤影；另外號稱自己到現在還是拿iPhone7，但卻被網友抓包自拍照透露早已更換iPhone11；更能從許多影片及生活照發現家中有椅子、保養品與化妝品等等，都打臉了NanaQ不使用這些產品的說法。
貼文曝光之後，引爆網友熱議「我就想說怎麼可能可以做到＝＝」、「果然是假的...無言」、「我就想說月經來了用布衛生棉是想怎樣」、「臉真的好腫」、「整理得也太詳細，真的大打臉」、「還有說自己都11點前睡覺，結果半夜4點回粉絲留言啊」、「住在每月兩萬塊的房子卻沒沙發坐地板，真的不要跟我開玩笑」、「這篇真的必須轉傳，這樣真的不行」。（編輯：張嘉哲）