你和另一半是絕配伴侶？專家曝「3星座組合」能同甘共苦

你能想像你與另一半未來會過著怎樣的生活嗎？能共同面對困難？還是大難來時各自飛？無論是情侶或是夫妻，能夠一起同甘共苦的人，才會是未來能走得長遠的人。近日知名命理師艾菲爾就公布「3大星座組合」是絕配伴侶，快來看看你和另一半有無上榜吧！





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▲知名命理老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

× ▲知名命理老師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

第三名「天蠍座vs摩羯座」：婚姻事業、齊心努力





你們兩人的星座都是屬於很有能力的人，即使兩人走入家庭，也不會因為誰主外、誰主內而煩惱，因為超強能力，兩個人都能內外兼顧，一邊穩固婚姻，一邊發展事業，如果是一起開設公司，還會因為目標一致而更加齊心。不會有誰需要為家庭犧牲，是一對令人稱羨的模範夫妻檔。





第二名「巨蟹座vs處女座」：恩愛眷侶、令人羨慕





你們兩人的個性能互相補足彼此缺點，巨蟹的溫暖柔情，能讓處女感受到被愛的感覺；處女注重細節、要求完美的個性，也能讓巨蟹提升自我。在外人眼中就是一對極其相愛的神仙伴侶，無論對方想做什麼，另一半一定全力支援，在背後做你最堅強的後盾，給你無限包容與支持。





第一名「牡羊座vs處女座」：彼此包容、凝聚幸福





你們這個組合，一個敢拼敢衝、一個瞻前顧後，兩人搭配得絕妙。處女是一個喜歡被人需要的星座，而牡羊有時充滿幹勁但有勇無謀，此時，就相當需要依賴處女的意見，這會讓處女相當有成就感，對你的憐愛就多加了好幾分。牡羊也在處女的帶領下更願意為了兩人的美好未來打拼，你們倆可以說是缺一不可的黃金組合。（編輯：許苡晴）





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