買牛肉麵掉「暗黑陷阱」！他回家秒愣 老饕認了：被騙過
說到台灣的小吃，牛肉麵可以說是榜上有名，主要湯頭分為紅燒以及清燉兩種，其每間牛肉麵的湯頭以及肉質都是影響口味的關鍵，也因為這些差異，不少老饕喜歡多間嘗試，找出心中最愛的牛肉麵店家。不過，近日，就有網友分享去牛肉麵店點餐卻被誤導而掉入陷阱，結果貼文引爆共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 10:09:17
原PO在PTT貼文指出「前幾天去一間牛肉麵店點了一碗牛肉湯麵，結果打開裡面沒有牛肉是怎樣啦？最好那間餐廳菜單給我改成牛肉風味湯麵！請問一下，是有賣餛飩湯麵的店家不加餛飩嗎？你有種就給我試試看！」
貼文一出，網友紛紛回應「以前第一次點牛肉湯麵，以為自己被騙＝＝」、「被唬爛過+1....」、「斷句根本超怪，牛肉湯。麵」、「我跟你一樣，剛上台北的時候，點了碗牛肉湯，結果裡面沒牛肉...還跑去跟老闆請問，為什麼沒牛肉？結果老闆說點牛肉麵才有」、「真的是要改叫牛肉風味湯麵」、「小時候常常被騙，以為是有牛肉的湯麵，沒想到卻是牛肉煮成的湯麵，不一定看得到牛肉」。
不過，也有人認為「看價錢就知道沒牛肉了吧」、「沒點過牛肉湯麵，看價錢也知道沒牛肉所以不點，沒被騙過」、「牛肉麵一碗一百多，牛肉湯麵只要50元，你覺得這之間差了什麼，用想的也知道」、「雖然看價錢就知道，但真的還是很多人被唬了」。（編輯：張嘉哲）