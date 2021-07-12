COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

本土疫情爆發後台人最不滿什麼？全場點出問題：真的超氣

▲本土疫情爆發後台人最不滿什麼？全場點出問題。（圖／取自免費圖庫）
▲本土疫情爆發後台人最不滿什麼？全場點出問題。（圖／取自免費圖庫）

編輯中心/綜合報導

2021-07-12 10:19:23

台灣這一波新冠肺炎（COVID-19）疫情自5月開始持續延燒，全台轉為三級警戒，不少企業改成居家辦公（Work From Home）模式，因此就有網友在網路上表示疑惑「本土疫情爆發後台人最不滿什麼？」沒想到全場網友紛紛點出1個問題，直言「真的超氣」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「不滿疫情爆發以來的哪些政策？」的文章表示，「台灣疫情爆發以來兩個月了，三級警戒也兩個月，相較國外的狀況，控制的算不錯，但這兩個月政府不斷的灑錢，養慣愈來愈多人，平常不努力不存錢，收入減少只想靠政府救濟」，原PO更直言「應該救急就好，幫助有困難的人貸款，爆發前一個月賺多少，三級警戒後減少的部分可以貸款，另外也不可能一直救濟，封兩個月大家也悶壞了，路上愈來愈多人關不住，其實60歲以下致死率低，60歲以上疫苗打完後應盡快解封，讓人民回歸正常的生活」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲行政院政委唐鳳說明新冠肺炎公費疫苗預約平台將於7月12日下午5時第一次收單，預計7月13日發送預約簡訊，而且前三批應該都是AZ疫苗。（圖/指揮中心提供）
▲行政院政委唐鳳說明新冠肺炎公費疫苗預約平台將於7月12日下午5時第一次收單，預計7月13日發送預約簡訊，而且前三批應該都是AZ疫苗。（圖/指揮中心提供）
網友們紛紛留言指出最不滿的在於「疫苗」部分，「趕快讓人民可以打疫苗好嗎」、「沒疫苗又無法清零」、「疫苗少」、「年輕人何時打疫苗」、「採購疫苗政策吧，根本就買不夠」、「不買疫苗，還有紓困亂灑錢」「開放各行各業插隊打疫苗，尤其是小黃」、「疫苗採購不順，就賭氣自閉起來閉門造車」、「疫苗順序，每個職業都很重要唉一下就可以狂插隊」、「最氣就疫苗採購不力，3+11不是不行，但配套不足就放行，然後疫苗不足又各式插隊」。

事實上，中央流行疫情指揮中心昨（11）日召開記者會，針對新冠肺炎公費疫苗預約預約情況，與會的行政院政務委員唐鳳呼籲50歲以上及18歲以上第9類對象趕來平台進行意願登記，意願登記將於7月12日下午5時進行第一輪結算收單，7月13日至7月15收到簡訊者就能進行預約，最快將於7月16日進行接種，而台積電與鴻海永齡購買捐贈BNT新冠肺炎疫苗一事，兩企業今（12）日早上雙雙發出重訊，表示各捐贈五百萬劑BNT疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額分別為美金1億7500萬元，含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.49%86.51%
2021-07-09-2021-07-13
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀