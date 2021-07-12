本土疫情爆發後台人最不滿什麼？全場點出問題：真的超氣

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網友們紛紛留言指出最不滿的在於「疫苗」部分，「趕快讓人民可以打疫苗好嗎」、「沒疫苗又無法清零」、「疫苗少」、「年輕人何時打疫苗」、「採購疫苗政策吧，根本就買不夠」、「不買疫苗，還有紓困亂灑錢」「開放各行各業插隊打疫苗，尤其是小黃」、「疫苗採購不順，就賭氣自閉起來閉門造車」、「疫苗順序，每個職業都很重要唉一下就可以狂插隊」、「最氣就疫苗採購不力，3+11不是不行，但配套不足就放行，然後疫苗不足又各式插隊」。
事實上，中央流行疫情指揮中心昨（11）日召開記者會，針對新冠肺炎公費疫苗預約預約情況，與會的行政院政務委員唐鳳呼籲50歲以上及18歲以上第9類對象趕來平台進行意願登記，意願登記將於7月12日下午5時進行第一輪結算收單，7月13日至7月15收到簡訊者就能進行預約，最快將於7月16日進行接種，而台積電與鴻海永齡購買捐贈BNT新冠肺炎疫苗一事，兩企業今（12）日早上雙雙發出重訊，表示各捐贈五百萬劑BNT疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額分別為美金1億7500萬元，含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等。（編輯：王柏文）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。