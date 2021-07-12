冷氣還開28度省電？他「1招」電費減半 師傅驚：太聰明
現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下，而不只網友激推要開「28度+電扇」，台電也認證該吹法，表示這樣能夠最省電。不過，近日就有冷氣師傅分享自己幫客戶裝冷氣的趣事，直呼「電費太高，變頻冷氣又太貴，只好這樣」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 10:57:43
原PO在「台灣冷凍空調技術討論區」貼文指出「節能省電新方法，一人吹兩人補，至少裝機費用省一半，變頻冷氣機好貴啊！」只見貼出的照片，外觀看冷氣似乎沒有太大異狀，但仔細一看，這台冷氣的裝置方式非常特別，是將兩間房間的隔牆上方打一個洞，然後冷氣貫穿兩房的洞，兩邊各有一半，只要一間開啟冷氣，另一間也能夠吹到，等於一台冷氣兩房吹，電費瞬間少掉一半。
貼文一出，網友紛紛回應「這個絕了」、「重點是遙控器放在哪一邊？」、「這是要怎麼清洗濾網跟維修啦」、「超級難保養跟維修的感覺，省下的電費都跑去維修了吧」、「我家就是這樣裝，兩間房間都吹得到」、「好搞笑的裝法，但如果都需要冷氣，實在太聰明」、「不意外，大家庭很多這樣裝，哪有錢買那麼多台變頻冷氣」。
也有不少水電師傅分享經驗「我去年裝過，全家50年來第一台冷氣，小女生出社會存錢買的，真的沒辦法就這樣裝」、「不用大驚小怪，裝好幾台這種的去了」、「之前去裝的時候也是有嚇到，客戶說要省電費，想想一也是蠻聰明的」、「很多人這麼做啊，幹嘛一堆人笑，我前陣子幫人洗冷氣，也是看到好幾戶都這樣，尤其是大家族住在一起的，沒那麼多錢就想辦法省錢啊」。（編輯：張嘉哲）