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直播／台積電、鴻海採購疫苗再傳捷報　指揮中心最新說明

▲今（12）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。（圖／指揮中心）
▲今（12）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。（圖／指揮中心）

財經中心/綜合報導

2021-07-12 14:00:00

台灣三級警戒四度延期，雖然啟動微鬆綁，但全國疫苗覆蓋率仍是得加快腳步，除了已經施打的AZ、莫德納，各界所關注的台積電與鴻海永齡購買捐贈BNT新冠肺炎疫苗一事，今(12)日兩企業發出重訊，表示各捐贈五百萬劑BNT疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額分別為美金1億7500萬元，含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等。

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鴻海集團創辦人郭台銘也po文發聲，很欣慰終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署，但還不能放鬆，因為持續還要「努力催促到貨。」而針對這項好消息，指揮中心是否有更進一步協助措施，今（12）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-09-2021-07-13
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