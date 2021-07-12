英國女王也打AZ　陳其邁催種疫苗：打進去才有效

政府開放「COVID-19公費疫苗預約平台」，首波預約將在7月12日下午5點收單，高雄市長陳其邁在今（12）日上午特地召開臨時記者會，請符合資格的民眾在下午5點前儘速上網進行疫苗登記，不管是AZ、BNT、莫德納，對於有症狀感染的保護力打了兩劑之後保護力都相當，「疫苗沒打下去都不算，打下去才有保護力」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-12 12:08:26｜2021-07-12 12:58:50
高雄市政府指出，此次「COVID-19公費疫苗預約平台」由中央流行疫情指揮中心統籌規劃，目前開放符合資格的民眾進行意願登記，包含「第9類—高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患」以及「第6、8、10類—民國60年(含)以前出生者」，登記截止時間為7月12日下午五點，登記完成後，符合資格的市民，將在7月13日到7月15日之間，收到由1922發送的手機簡訊通知，再進一步登記預約疫苗施打。 「COVID-19公費疫苗預約平台」首波意願登記將在今日下午5點收單，高雄市政府特別安排經發局長廖泰翔、財政局長陳勇勝、客委會主委楊瑞霞與原民會主委洪羽珊，分別以國語、台語、客語與原住民語錄製宣導影片，呼籲符合資格的市民踴躍前往「COVID-19公費疫苗預約平台」登記施打意願。
高雄市長陳其邁表示，不管是AZ、BNT、莫德納疫苗，對於感染的保護力，打了兩劑之後都相當，「疫苗沒打下去都不算，打下去才有保護力」、「趕快去打就對了」，有些人對於AZ有疑慮，但是「包括我自己、專家會議的專家，AZ疫苗在很多國家都施打，連英國女王也打AZ」，請大家放心，幾乎所有的醫護同仁都打AZ，請大家不要輕忽，要建立群體免疫就要打疫苗，請大家就符合資格的盡速上網完成疫苗登記，下周馬上開打。
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