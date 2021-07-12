大陸未干涉BNT疫苗採購 侯友宜：謝謝鴻海、台積電
鴻海、台積電順利採購1000萬劑輝瑞（BNT）疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘今（12）日凌晨在臉書發文，「並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程，有任何指導或干涉」；對此，新北市長侯友宜表示，謝謝鴻海、台積電積極的協調、奔走，政府更要全力的協助。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-12 13:10:50
侯友宜指出，這次非常謝謝鴻海、台積電熱心的企業人士，積極的協調、奔走，才能獲得疫苗的購買權，讓疫苗能夠趕快、順利的到台灣，因為台灣的疫苗真的不足；在疫苗不足的下，有更多及更好品質的疫苗進來，「市長代表市民都非常感恩」，政府更要全力的協助，讓疫苗趕快台灣，讓民眾能接種疫苗。
雙北的疫苗施打率是六都倒數第二，是不是因為民眾挑廠牌而導致接種率不高？要怎麼催打？侯友宜說，其實一開始就鼓勵所有的長者，按照年齡、順序安心施打，有長者剛開始有些猶豫，但是漸漸大家都能夠接受疫苗接種的態度，所以不斷往下開放的時候，報名越來越踴躍。
侯友宜呼籲，65歲以上的民眾都可接種疫苗，而在前幾波沒有來施打的長輩們，也都可做登記，這4天從65歲、67歲以上的施打；此外，新北市會在7月15日做詳細的統計，再跟全國民眾報告施打率，這段時間真的謝謝很多長輩又再度回籠來施打，歡迎趕快來打疫苗保護自己，也可以保護別人。
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