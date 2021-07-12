新人報到被趕走！人資寄信一開秒臉綠　全場愣：真的過分

每個求職者在順利進行完面試後，總希望自己能夠成功拿到offer，期待人資跟自己敲定報到時間，並且收到錄取通知，不過，近日就有網友分享自己收到錄取通知卻陷入尷尬，其原因曝光之後，引發廣大迴響。

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這名網友在

社群論壇《Dcard》

上發文提到自己在今年五月時在求職網站上看到南部某公司開出職缺，投完履歷後拿到面試機會後，也成功在面試後與公司約好六月上班，不過不巧碰上台灣疫情爆發，人資也先提醒他公司會採分流上班制度，可以選擇延後報到，而原PO也答應對方會等三級警戒解除再報到。

直到六月底疫情逐漸平緩，原PO主動聯繫公司詢問是否能夠報到，人資此時才告訴他可以等到7月5日進公司，等待期間也提供許多與工作職位上相關的網站與資料讓原PO能先行了解學習。不過面試當天他走進公司後迎接他的並非當天面試他的人資林小姐，而是拿著紙本的另一名女職員要他先填資料。

▲有日本網友面試幾十間公司都失敗，最近將公司手冊撕碎洩憤，再拼成一幅藝術品。（示意圖／翻攝pexels）

離譜的是當他填寫資料的過程中，這名女職員卻突然打斷他表示

「不好意思，林小姐說並沒有叫你今天來報到耶」

，並解釋林小姐當初搞錯人了，已經有另一位新人先來報到，道歉後叫請原PO就不用來上班了。事後原PO愈想愈不對勁，再次寄信向這段日子保持連絡的人資詢問是否有哪裡搞錯了，沒想到對方卻回信告知「您面試到現在距離太久了，我們老闆目前在裁員，所以不同意我再請您這個職缺，我來不及通知您真的很抱歉，接下來我們都會被裁員」，更稱「但就不是我決定的，我們有些人將面臨被資遣」。

▲原PO事後寄信詢問卻收到對方回信告知理由是公司正在裁員，但這個說法卻與自己當天得知的消息不同。（圖／翻攝自Dcard）

這就讓原PO相當不滿，認為當天接待他的小姐說法與人資兜不上，「過了一個多月結果竟然等到這種結果真的是讓人非常不開心，又要落入重新找工作的循環了」，向勞工局詢問後也得知因為勞基法中沒有特別規定勞動契約成立的條件，因此只能回歸民法規定以不履約走民事訴訟，無法順利檢舉，不過他也會再多方嘗試詢問，希望分享經歷讓眾人能避免遇到類似情況。

文章曝光後掀起不少上班族與求職者討論，有網友就不滿的表示「竟然還能在約好的報到當天搞烏龍，這家公司真的毋湯欸」、「這年頭連已經拿到offer了都還能被搞」、「還好你沒真的去工作，但是讓你這樣浪費時間白等真的很過份」、「我也有過，明明說好上班時間，後來又說自己沒有要請人了，中間的時間都被浪費掉，又要再去尋找工作」、「這樣的人可以當人資也太雷了吧」。（編輯：楊智傑）