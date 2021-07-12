年輕人買房都偏愛大樓？網反曝「殘酷現況」：全跟錢有關
買房是人生大事，其中最常見的公寓、透天兩種房型各自有不少擁戴者。不過就有網友觀察到「比起社區大樓，透天厝漸漸的似乎比較不受年輕消費者青睞」，話題也引起網友間的熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 16:10:53
原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》中發文提到「因為有買房計畫，近期觀察到透天厝在都會區，漸漸的比較不受消費者親睞了，我推測理由是現代人生活忙碌追求便利，習慣搭電梯省時省力，希望有管理員幫忙收包裹、倒垃圾，以發展性來看似乎也是大樓漲幅比透天高？」。
貼文下方立刻釣出過來人回應「有管理室+不用追垃圾車，真的是我當初挑房的必備條件」、「大多數年輕人比較重視生活品質和享受。大樓有管理室可以代收網購，有電梯有車位、公設環境優美氣派，所以深受年輕人的喜愛」、「我們家就是買大樓兩戶，然後現在要將獨棟透天賣掉」、「新大樓有些低首付比較受年輕人青睞，畢竟口袋不深」、「老家是透天，新家大樓，覺得大樓雖然便利些但戶數多，要住得舒服真的要碰上不錯的鄰居跟會做事的管委會」。
也有不少網友抱持不同看法，「透天的錢跟大樓一樣我買透天，但問題是透天更貴啊」、「當你住大樓漏水，樓上的不處理你就知道了」、「不受青睞是因為都會區的透天買不起，預算限制了需求，就是這樣而已」、「透天好，大樓光是鄰居就煩得要死」、「有錢當然以透天為優先啊，住大樓、公寓，遇到歹厝邊很容易腦神經衰弱」、「住大樓有管理費、公共用電費用，都是用錢買來的方便」。（編輯：潘毅）