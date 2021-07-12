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男友偷吃不擦嘴？她見「保險套撕角」秒臉綠　真相卻糗翻

▲有網友在男友房間發現某個包裝撕角，看起來十分像保險套，讓她瞬間臉綠。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
▲有網友在男友房間發現某個包裝撕角，看起來十分像保險套，讓她瞬間臉綠。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-12 16:36:33

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就有網友指出，自己在男友房間發現疑似保險套的包裝，當下以為男友偷吃，準備要大發雷霆時，才得知那並不是保險套的包裝，真相曝光後，也笑翻一票網友。

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原PO在《爆廢公社二館》表示，自己在男友的房間一個包裝的撕角，外型就像是擁有藍白配色的保險套，讓她看了瞬間臉綠，以為男友做了對不起她的事，立刻去找對方對質，「在我差點失手Ｘ了他的時候…」，男友卻淡定的講出真相。

▲原PO男友解釋，這其實不是保險套的包裝，而是某一款餅乾的。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲原PO男友解釋，這其實不是保險套的包裝，而是某一款餅乾的。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
男友解釋，這一切都是誤會，因為那根本不是保險套的撕角，而是某一款餅乾的包裝。原PO接著把保險套原包裝、餅乾包裝擺在一起，只見外觀跟配色都十分像，也難怪她第一眼會看錯。

許多網友看完也紛紛笑說，「未免也太像了！」、「餅乾袋造型的保險套！選我正解」、「又學到一招了，餅乾近期將大量缺貨」、「我仍相信是保險套哈哈哈」、「妳遇到高手了，這是有精心策劃的」、「拿起來比長寬高別被騙了」、「寧為錯殺，不願放過」、「這個故事告訴我們在交往期間不能吃餅乾」、「真的很像耶」。（編輯：許智超）

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