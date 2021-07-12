高雄整體疫苗覆蓋率已達15％ 估週四前每天可打3至4萬人
由政委唐鳳研發的「COVID-19公費疫苗預約平台」，首波預約將在7月12日下午5點收單，高雄市65歲以上長輩疫苗也在如火如荼的接種中，衛生局簡任技正潘炤穎今（12）日指出，高雄市整體的疫苗覆蓋率已經達到15％左右，市長陳其邁也說，在7月13、14、15日3天，高雄每天的接種量可能都會到達3萬多至4萬多，是到目前為止施打的最高峰，希望儘快增加疫苗覆蓋率。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-12 16:44:48
高雄市長陳其邁表示，在台灣即將要規劃下一步的防疫的新生活，要逐漸把工作的場所要打開的時候，就要考量兩個條件，一個是篩檢，另一個就是疫苗的覆蓋率，尤其針對特定風險的工作人員，像是醫院的醫護到目前為止施打大概是99%左右、醫院整體也超過97%；高雄長照機構的工作人員也有99%以上的疫苗覆蓋率，有些機構長輩因為身體狀況不太適合施打，但大概也有7成到8成的長輩已施打完疫苗；另外對於像托兒所、幼稚園的教職及工作人員，施打率也已經超過9成以上，這都是很好的現象。 衛生局簡任技正潘炤穎則強調，全世界都一樣，疫苗覆蓋率是對應COVID-19疫情最好的策略，高雄市從3月11日開始就積極催種疫苗，截至今日中午12點為止，高雄市75歲以上長者疫苗接種率是7成以上達到70.7%；72到74歲已經突破8成，達到81.2%；70到71歲也達到了65.8%。 而這周開始，高雄市針對65到69歲族群，預計在7月15日之前將全面接種，應接種人數估計為105,001人，今天上午開放67至69歲長輩接種疫苗，接種人數就接近15,000人，達到14.2%；截至目前為止，67歲以上長輩的接種人數達到229,069人，接種率為57%，綜觀高雄市和涵蓋各高風險族群接種比例，目前估算高雄市的疫苗覆蓋率已經達到15%左右。 陳其邁也表示，在7月13、14、15這3天，大概每天的接種量可能都會到達3萬多至4萬多，這是高雄到目前為止施打的最高峰，大家都是戰戰兢兢地，希望說能夠把疫苗施打工作做好，增加疫苗覆蓋率；陳其邁並再次強調，AZ、BNT、莫德納疫苗都差不多，希望民眾不要挑疫苗，疫苗要打進身體才算算數，對於各種像英國變異株、印度變異株等，這些疫苗對住院、重症、死亡保護力都一樣，感染保護力都差不多，連英國女王都打AZ疫苗，所以大家其實不用再挑疫苗，打了就對了。
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