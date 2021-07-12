信用卡額度只有1千！他曬帳單為證　網瘋朝聖：太稀有了

近年來投資理財觀念逐漸興起，不論是買股票或保險都有愈來愈多人開始學習鑽研。而信用卡也是管理財富的方式之一，不僅依各家銀行有不同的現金或紅利回饋外，在繳費購物也相當方便，不過有網友就好奇「除了學生卡額度2萬元外，最低額度是多少？」，文章曝光後竟有網友曬出公股銀行「1000元額度的信用卡」掀起眾人討論。

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原PO日前在PTT的信用卡版上好奇發文，他討論到信用卡額度限制，由於銀行會視申辦者的信用狀況核發可用額度，若持卡人紀錄良好未來也將調高額度更方便資金調配，信用紀錄不良者被調降額度也是時有所聞，「學生卡額度2萬，再低我看也難了，不過記憶中，有在卡版看過低於兩萬的？請問大家有看過多低的額度嗎？」。

▲信用卡被調整額度往往是銀行根據持卡人的信用狀況做調整。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

討論串吸引不少網友討論，許多鄉民也分享自己所看過最低的信用卡額度，「第一張只有一萬」、「我看過彰銀給我親戚小孩一萬元的學生額度」、「印象中板上有人的卡被莫名的調降額度到5000元整」、「路邊辦卡給我一萬，氣到剪掉」、「我學生拿過副卡，給了5000」。

不過相較於上述網友們1萬元、5千元的額度，有網友更是曬出額度只有1000元的信用卡帳單，照片一曝光更掀起其他網友熱烈討論，不少留言就笑稱「1000真的超扯耶！比拒絕發卡還羞辱人」、「1k我都覺得是他打錯了吧？」，而留言區也有網友解釋，事實上這是2015年一名網友被調降的額度，許多網友也紛紛朝聖幽默吐槽「這就是俗稱的秀下限嗎」、「突然覺得1M額度沒什麼，1K才是難能可貴的」。（編輯：楊智傑）

▲有鄉民翻出版上的「1K神卡」。（圖／翻攝自PTT）