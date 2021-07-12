新莊家庭群聚感染案已釀10人確診　新北公布足跡史

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侯友宜表示，新北今日新增的案例，有5人跟北市有關、1人跟新竹有關，進一步分析感染源，家戶5人、職場2人、3人感染源釐清中；此外，今日特別提到新莊的家庭群聚感染案，在台北運輸業擔任清潔工的父親9日確診，2個兒子、4個孫子則於10日確診，家族共有7人確診。
侯友宜指出，孫子再傳染給2個朋友，2個朋友分別於11日、12日確診外，有個兒子在玉鳳宮的同事也於12日確診，而新莊的家庭群聚感染案目前共有10人確診；此外，因為玉鳳宮出入的民眾較複雜，因此也公布相關的足跡，並擴大匡列、採檢，盼把家庭群聚的感染、傳播鏈有效堵住。
針對桃園、基隆經常批評新北的疫調不確實，是否認為中央的疫調標準要改進？衛生局長陳潤秋回應，新北的疫調是結合警政、衛政及民政，做精準的疫調，第一時間也將疫調的結果告訴相關縣市與中央，如果能更快速、迅速，也會持續的改進。
新北目前有1065人居家隔離，累計確診人數為6638人，5487人解除隔離，今日新增10例的確診個案，其中以中和3例最多，其次為板橋、新莊各2例，及永和、泰山、鶯歌各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數181382人，快篩陽性數1222人，陽性率為0.7％，昨日有1273人篩檢，有30人自述有北農（淮南市場）接觸史，快篩陽性數0人。
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