COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／林口購屋坪數最大最小竟在這

▲金融聯徵中心統計今年首季新北市平均買賣坪數最高在林口區。（圖／NOWnews資料照片）
▲金融聯徵中心統計今年首季新北市平均買賣坪數最高在林口區。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-13 08:00:00

金融聯徵中心統計去年至今年第一季的住宅交易中，新北市購買平均面積最大在林口區43坪，平均面積最小在汐止區26坪，與當地的購屋族群面貌、產業類別息息相關

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據金融聯徵中心統計，自去年全年至今年首季的住宅交易移轉棟數中，若以面積區分，林口區的平均買賣面積為43.03坪，為新北市各區中買賣面積最大，而汐止區的平均買賣面積為26.05坪，為新北市各區中買賣面積最小，其中25坪以下的購屋比例更達56%

信義房屋林口美校店店長石旭宏表示，因為林口區有近6成是換屋族，較常見的購屋族群面貌為兩夫妻加小孩，因此他們大多會選擇適合家庭居住的中坪數空間。

石旭宏進一步說明，這些有家庭的購屋族群大多是在北市工作，但因為北市房屋的單總價太高，雙薪收入若要支撐兩大一小或兩大兩小的居住坪數有困難，林口的三房加車位約1300萬，若是新成屋則約總價2000萬，許多從北市過來購屋族選擇至林口首購，或是賣掉原有的北市公寓來林口購屋，換取更大的生活空間。

此外，林口除了房價相對親民，教育資源又完善，不僅近年來許多新增國小辦學都很受好評，也有國際學校像是伯大尼、AIT等，這條件也吸引年輕家庭的移居。

汐止的平均買賣面積最小，信義房屋汐止建成店店長趙崧竣表示，汐止區早期有許多大基地的社區大樓，總戶數1700戶至2000戶，這些社區大樓除了三、四房家庭格局外，套房、兩房、樓中樓的房型占比也很多，因此量體也很大。

趙崧竣說明，而汐止除了自身有UTOWN、東方科學園區等科學聚落，也吸納南港軟體園區、內湖科學園區的上班族就近居住，因此小坪數房屋總價低，吸引單身、新婚夫妻購買；汐止在地居民若置產考量，也是選擇小坪數房屋。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
44.68%55.32%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
65.52%34.48%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.93%87.07%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀