房市／林口購屋坪數最大最小竟在這

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋林口美校店店長石旭宏表示，因為林口區有近6成是換屋族，較常見的購屋族群面貌為兩夫妻加小孩，因此他們大多會選擇適合家庭居住的中坪數空間。
石旭宏進一步說明，這些有家庭的購屋族群大多是在北市工作，但因為北市房屋的單總價太高，雙薪收入若要支撐兩大一小或兩大兩小的居住坪數有困難，林口的三房加車位約1300萬，若是新成屋則約總價2000萬，許多從北市過來購屋族選擇至林口首購，或是賣掉原有的北市公寓來林口購屋，換取更大的生活空間。
此外，林口除了房價相對親民，教育資源又完善，不僅近年來許多新增國小辦學都很受好評，也有國際學校像是伯大尼、AIT等，這條件也吸引年輕家庭的移居。
汐止的平均買賣面積最小，信義房屋汐止建成店店長趙崧竣表示，汐止區早期有許多大基地的社區大樓，總戶數1700戶至2000戶，這些社區大樓除了三、四房家庭格局外，套房、兩房、樓中樓的房型占比也很多，因此量體也很大。
趙崧竣說明，而汐止除了自身有UTOWN、東方科學園區等科學聚落，也吸納南港軟體園區、內湖科學園區的上班族就近居住，因此小坪數房屋總價低，吸引單身、新婚夫妻購買；汐止在地居民若置產考量，也是選擇小坪數房屋。