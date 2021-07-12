老公不肯上繳全部月薪！人妻狂喊「沒安全感」：肯定有鬼
婚後的收入該如何分配使用，常常會有夫妻因此產生爭執。近日有一位人妻火大表示老公雖然會上繳薪水，但都會留1萬元自用，不肯全部上繳，這讓她相當沒安全感，更質疑「老公這樣做肯定有鬼」，但卻引來多數網友的抨擊。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 18:00:12
原PO在臉書《靠北婚姻2.0》上發文提到，「老公雖然每個月都會上繳薪水，但是他都會留1萬自用。這讓我很沒安全感，因為身邊朋友的家庭模式，幾乎都是丈夫全部上繳，再領3~5千零用錢」。
原PO因此提出要求，希望自家也能遵循身邊友人的管理模式，卻遭到老公反駁。這也讓她開始擔憂「你一個男人，又不需要買化妝品，也不需要每月買衣褲、鞋子，更不需要買包包項鍊，為何就一定要留1萬在手上？這樣的行為讓我不得不懷疑你有鬼！」
然而貼文曝光卻立刻引來眾多網友砲轟「我老公一個月都留30000耶，搞不懂10000而已能做什麼？」「1萬元用一個月，一天只有330可用，角色對調一下，換你一個月只有一萬元可用，你心裡有甚麼感受，真的很受不了你們這些老公薪水不全部上繳，就沒安全感的人」、「要互相尊重吧！管的緊，也是會反彈」、「本來就要讓老公身上留一些錢，妳還有良心嗎」、「妳多久沒接觸現實了，10000能做甚麼呢？」「留一萬在身邊哪裡有問題嗎？吃飯、喝東西、同事間聚餐、油錢其實很快就沒了啊」。（編輯：潘毅）