客衝好市多見「滿片紅」全嗨翻！女路過秒心疼：辛苦了
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名女網友指出，自己到好市多發現一處「滿片紅」，讓她開心發文分享，但她也心疼工作人員背後的辛勞。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 17:31:21
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己去逛好市多時，發現牛肉供應的數量其實挺充裕的，隨後她也貼出照片，只見畫面中擺滿了各式牛肉，不僅如此，現場還有不少客人仔細挑選想要的商品。
不過，她提醒目前牛肉有祭出限購方案，也建議「大家要保持社交距離啦！看準在下手，手不要一直摸來摸去捏」。此外，她亦心疼表示工作人員都不停補貨，甚至還有員工站在一旁認真提醒牛肉目前限購。
貼文一曝光，就引來不少網友討論，「真的！摸來摸去超噁心！超多人這樣的！」、「量已經比上個月好多了」、「最近牛肉感覺充足起來了」、「真的很討厭，有些人不知道急什麼，我保持社交距離，直接把我忽略，插了就去拿東西」；不過，也有人認為「充裕不就是因為限購嗎？」、「真的有變多嗎？我去好幾次都撲空（牛腱心、牛肋條等我想要的，一盒都沒有）」。（編輯：陳雅雲）