女拿出「童年泡麵」激動想起爸！老饕難忘懷：吃的是回憶
泡麵款式五花八門，近年來還有許多外國品牌出現，讓泡麵口味更加多元化，但總是有幾款泡麵在民眾心目中屹立不搖，甚至一拿出還會勾起許多難以忘懷的回憶。對此，就有一名女網友指出，自從爸爸不在了，一款童年泡麵就很少在家中見到了，如今她又再度享用，便激動表示「我吃的是回憶！」照片曝光後，亦瞬間引來老饕們熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 17:54:45
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文貼出一張泡麵照，激動表示「我吃的是回憶」，更透露這包泡麵自從老爸不在了，家中就再也沒出現過，隨後她也好奇詢問「有沒有什麼東西是你看了會想到的人呢？」
貼文一曝光，就讓不少網友回憶瞬間湧出，「泡在鋼杯裏面，滿滿的回憶。」、「味味麵用煮的超好吃！還要加蛋加小白菜」、「這款煮乾的特別好吃，記得小時候，我媽都帶我到全聯社（軍公教福利中心）買，當時要跟軍公教人員借證件才能進去，就是買最多味味麵，因為它特別便宜好吃，一包5.5元」、「味味麵是我家必備的泡麵，沒有之一」、「去賣場看到這包就會想到老爸，也是老爸不在了家裡也沒有這個泡麵了。」
不僅如此，留言區也有人分享其他款泡麵，一樣讓人回憶滿滿，「我爸都煮排骨雞麵跟統一蔥燒牛肉麵」、「維力炸醬麵是想到爺爺～小時候爺爺都煮湯的，他喜歡喝湯，麵都我們小孩子在吃。」、「蔥燒牛肉麵的泡麵，老爸還沒往生之前最喜歡吃的…」、「我爸是來一客派」。（編輯：陳雅雲）