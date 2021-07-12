舊窗型冷氣超耗電？租屋妹「28度開2小時」 價格掀討論
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，而無法隨意更換冷氣的租屋族，更是有苦難言。就有一位女網友表示，目前租屋處仍舊使用老舊的窗型冷氣，光開28度2個小時就要花費「25塊電費」，而跟房東交涉的結果，更是掀起網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 17:55:10｜2021-07-12 18:29:14
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，「最近剛搬到一處新套房，平時一度電3.5塊、夏季電費則收5塊，但房間裡只有一台舊的窗型冷氣，我一測試後發現，這台冷氣在開28度情況下，2小時就會跑5度」，等於短短時間內就耗費25塊電費。
原PO隨後也與房東交涉，希望能以漲租方式，更換新冷氣，沒想到後者卻表示「因為預算問題，無法更換」，更要房客原PO自行購買冷氣，且指定窗型及品牌，「等退租時用折舊率計算跟房客買下」，這樣的條件也讓原PO疑惑「這樣是合理的嗎？」
不少網友看完過程後紛紛回應「我也曾經租過這種冷氣的套房，結果電費一個月就$1350」、「分租套房多數房東都很扣，能用就用，能修就修，可以的話，換房東比換冷氣穩」、「他還指定品牌，擺明就是你們退租時，要凹下來的」、「我也是房東，我們一開始就都用節能冷暖氣，房客的電費都沒多少，妳的情況我建議損失一個月租金，再來找別間都比你未來電費省，有為房客想的話根本不會用這種冷氣」「房東算的還真精，折舊率怎麼算，先在契約內寫好，免得到時虧大了」。（編輯：潘毅）