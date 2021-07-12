買餅乾被貼膠帶！原來是店員暖舉 眾狂讚：小舉動大親切
日本的服務業，向來就是令人有賓至如歸的印象，且十分注重小細節。近日，就有位日本媽媽分享，她某次到無印良品購物時，買了一包餅乾給女兒，店員卻貼了一小條膠帶在包裝上，接著還告訴女兒一句話，讓她聽了相當驚訝，也忍不住直呼「太會了吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 18:03:21｜2021-07-12 18:35:07
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本有一名網友「@nezumi3_nitijo」在《Twitter》表示，她某次到無印良品購物，順便買包餅乾給女兒吃，結果在結帳時，女店員卻多撕一小條膠帶，並貼在餅乾包裝上作為標記，接著告訴女兒「在外面的時候，就吃到有貼膠帶的地方就好囉！」
原PO這才知道，原來店員知道家長會擔心小孩子零食吃太多不健康，於是用這種方法提示孩子能吃的份量。她透露，店員甚至把膠帶反摺一小段，方便撕取，簡單又貼心的舉動，讓她相當佩服，也忍不住讚嘆「店員太會了吧」。
貼文曝光後，網友也紛紛誇獎店員，「公司應該要獎勵這位員工」、「天啊！這也太貼心了吧」、「真的是很機靈的反應」、「小舉動大親切」、「好暖心，這就是真正的待客之道」、「店員的細心讓我印象深刻」、「店員的超能力，能察覺到別人在想什麼」。（編輯：許智超）