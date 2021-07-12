30歲男想「辭職唸大學」！全場見科系猛點頭：人生更精彩

不少人就讀大學前挑選科系往往是為了未來尋找工作、職業而決定，希望能夠畢業就能擁有一份穩定的工作，逐漸累積財富過著舒服的生活，不過也有人選擇就讀自己有興趣的科系，不只是為了能夠學習專業知識，更是為了自我實現。日前就有名網友表示，自己有位30多歲科技業的朋友打算辭去工作重讀大學，文章曝光後引發不少討論。

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這名網友在PTT的

WomenTalk版

上發文指出，自己這位朋友年紀約為30多歲，在科技業工作年薪約有120萬~150萬元，但近期卻興起回大學念書的想法，盤點了一下手頭資產，大約有現金3000萬左右，「他說他物慾很低，年開銷30初就搞定」，加上沒有女友和父母讓他更加無後顧之憂，「他說想辭掉工作，再去念一次大學，他說他想讀文組看看」。

文章曝光後掀起眾人討論，許多網友樂見其成紛紛留言鼓勵「如果經濟沒有壓力，蠻想重回校園的，過去選學校科系時，是考量到就業和分數，其實沒這麼喜歡那時唸的」、「有認識一個30歲後去讀建築系的女生」、「其實有機會我也想唸唸看文組科系」、「被你這麼一說突然有點想重唸大學了，文組的生活應該更精彩」、「大學藝術史同學，74 歲，老婆過世之後回學校讀學士，很厲害又有趣的老先生，分組搶手人物」、「歐美也很多人30多才去讀大學的」、「我30歲跑回去唸大學進修部，其實還滿開心的」。

▲許多網友鼓勵原PO重回校園就讀自己有興趣的科系。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

但也有網友建議如果是打算學習相關領域的知識，不一定得重回大學生涯「直接考碩，或是去英國念一年碩比較快」、「建議直接唸研究所，還可以修大學的課」、「誠心推碩班啦，學習的深度真的有差，而且一起蹲lab出來都有革命情感」、「這時代真心想學習網路就看不完了」、「其實也沒什麼不好，但應該去唸國外學校，交一些朋友」。（編輯：楊智傑）