鴻海、台積電贈中央1千萬劑BNT　林右昌：疫苗越多是好事

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鴻海、台積電已完成購買輝瑞（BNT）疫苗相關合約的簽署，鴻海集團創辦人郭台銘今（12）日凌晨在臉書發文，「很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代」；對此，林右昌認為，疫苗越來越多是很好的事，中央與民間企業合作，包括台積電、鴻海及慈濟等，對此樂觀其成，也很高興聽到這個好消息。
林右昌還回應記者詢問指出，基隆愛四路夜市本來決定從13日起復市，但經過自治會與攤商們的開會討論結果，由於管理人力的問題，再加上有意願恢復營業的攤商只有不到三分之一，最後還是決定延到7月26日再復市；市府對於攤商跟自治會的決議，都表示尊重。
林右昌今日在觀光及城市行銷處長曾姿雯及中山區長陳信雄的陪同下，前往中山高中施打站視察，只見現場座無虛席，許多長者都踴躍到場施打疫苗，並對於市府的貼心安排讚不絕口；有位叔叔提及，家中子女告訴他，疫苗越早施打才能越早有抵抗力，所以今日能打到疫苗，感到非常開心。
有位阿嬤向林右昌說，本來對於施打疫苗有點擔心，但因為先生的年紀較長，先前已施打過疫苗，告訴她「免擔心」，她自己到現場後，更感受到市府對長者無微不至的照顧，實在非常感謝；此外，基隆市的施打率在全國名列前茅，接下來將針對65歲到67歲的市民施打疫苗，希望施打情況也能夠這樣踴躍。
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