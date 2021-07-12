外送備註7樓！6樓客卻驚喊「快下來」 他低頭一看直發毛
叫外送成為現代人的日常，雖然創造不少就業機會，但也發生過不少奇葩的事件。今（12）日就有外送員分享，自己曾接到一單外送，6樓的住戶卻備註到7樓，當時不疑有他的照做，結果發現7樓根本沒有人，住戶看到也嚇得大喊「快下來！」接著發生一件事，讓他瞬間全身發毛。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 19:06:44
有網友在《外送員的奇聞怪事》好奇問，「大家有沒有過外送時遇到靈異事件？」留言區就有人表示，他當時送餐到某社區，雖然地址寫6樓，但訂單的備註卻是7樓，於是他決定照著備註送到7樓。然而，他到7樓後沒看到任何人，而客人開門也沒看見他。
這時，客人打電話給他，並用恐懼的語氣問「你該不會在7樓吧？」接著激動地叫他快下來。客人解釋，自己根本沒有備註7樓，還提到「7樓本身就有問題，都沒住人，而且他也不是第一個跑上7樓的外送員」，他聽完嚇得衝下樓，低頭一看手機，發覺備註竟然消失了，這讓他越想越害怕。
許多網友看完也紛紛驚呼，「 這個真的毛」、「這個有恐怖到」、「今日你最可怕」、「這個經驗有毛到」、「這我有聽過，好像是高雄還是台中的社區，忘了」、「備註消失？跟公司要求精神賠償了啦」、「你這還不算嗎？恐怖死了」、「這也太毛了吧，其他外送員有下來嗎」、「感覺像創作，不然也太恐怖」。（編輯：許智超）