科技公司面試超荒唐！「轉筆」當加分題　過程讓她無言了

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原PO用英文介紹後，主管要她為自己的表現打分數，而她立刻回答80分，結果對方卻說「蛤，這樣有80分喔？」接著又要求，若她能複製自己的動作就能加分，「然後就拿出一支筆放在手上翻轉，突然覺得自己是在應徵魔術師」。
怎料，主管又談到興趣，得知原PO會彈吉他後，就開始不斷追問「吉他跟烏克麗麗的差別」、「小提琴跟烏克麗麗的差別」、「哪種樂器的弦最多」，這讓她再度覺得「自己是不是來應徵音樂老師的」。更荒唐的是，主管發現她的會慢跑後，又問「什麼是會慢跑，你說你會策略分析，那請你分析甚麼是會慢跑？」
原PO透露，主管甚至問「現在可以做10下伏地挺身嗎？」後來才開始認真解釋了工作內容，並問她有沒有問題，於是她好奇問「請問你們在對於新鮮人的培育是否有什麼具體行為？」想不到主管卻回應，「你這個問題問得很爛，公司請你來是要來工作的並不是要你來學習的，這個問題很不好，下次別問了」。
面對如此荒唐的面試，原PO也忍不住說「很明顯就是一家沒有在在乎求職者的公司，最後補一句，你才都在問甚麼問題」。網友們看完也傻眼直呼，「多才多藝根本是應徵藝人哈哈哈」、「好荒唐，辛苦了」、「他故意在搞你吧」、「在徵女友吧」、「好扯，根本遇到瘋子」、「超扯的，妳還可以那麼有耐心堅持到最後」、「這公司也太荒唐了吧」。（編輯：許智超）