鴻海台積電買BNT疫苗　江啟臣批政府：還有臉在那邊說嘴

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江啟臣表示，對於捐贈疫苗的民間力量，相當的心寒，一個政府麼可以傲慢到這種的地步？人民站出來幫政府解決燃眉之急之際，政府還有時間在旁邊說風涼話？還挑三撿四、吹毛求疵，這1000萬劑對台灣人民多重要，政府還說風涼話，「你那麼厲害就自己做啊！你買的到嗎？搞老半天還是繞回原點。」
江啟臣說，鴻海集團創辦人郭台銘6月18日發出最後的通牒，總統蔡英文召見郭台銘、給他授權後，7月12日、不到3個禮拜的時間就買到疫苗，為何民間做得到的事情，政府做不到？若回朔當初東洋及今年初的採購，若拋棄相關的意識形態，今年大家也不用那麼辛苦，政府的不作為，「還有臉在那邊說嘴」。
江啟臣質疑，7、800條的人命，政府有出來悼念過嗎？也不見政府出來悔過，更火力全開的痛批蔡英文，寧可發臉書悼念一條狗，也不肯出來悼念7、800條的人命，「你把台灣的人民當作什麼？」大家出錢、出力、費盡九牛二虎之力的避開所謂「政治問題」，好不容易才買到疫苗，還在吹毛求疵，到底在嘴什麼？
江啟臣補充，現在不是選舉期間，更不是政黨競選的時候，是人民再過苦日子的時候，此時大家關心的是疫情、防疫，國民黨執政的14個縣市首長，每天戰戰兢兢地用專業、科學防疫，也得到人民的支持與認同；黨中央全力支持執政14個縣市的首長，希望達到人民的共同期待，「早日恢復正常生活！」
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