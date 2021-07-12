COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

鴻海台積電買BNT疫苗　江啟臣批政府：還有臉在那邊說嘴

▲國民黨主席江啟臣（左二）火力全開的痛批總統蔡英文，寧可發臉書悼念一條狗，也不肯出來悼念7、800條的人命，「你把台灣的人民當作什麼？」（圖／新北市議員林金結辦公室提供）
▲國民黨主席江啟臣（左二）火力全開的痛批總統蔡英文，寧可發臉書悼念一條狗，也不肯出來悼念7、800條的人命，「你把台灣的人民當作什麼？」（圖／新北市議員林金結辦公室提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-12 22:18:10

鴻海、台積電昨（11）日已完成購買輝瑞（BNT）疫苗相關合約的簽署，但被爆出合約內容寫「台灣地區」質疑遭到矮化；對此，國民黨主席江啟臣認為，大家都設法把政治敏感性降到最低，回到商業機制的買賣，能夠取得疫苗、買到疫苗現在是最關鍵的時候。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣今（12）日指出，鴻海、台積電採購的合約都公開，相對政府的採購（疫苗）公開透明，政府要不要也公開採購莫德納、AZ、Covax合約的內容？「給你340億元怎麼花的，到現在不知道自主採購的時間什麼時候到，到貨量比國際捐贈少太多、慢太多，政府不出來說明採購內容，還要挑人毛病。」

江啟臣表示，對於捐贈疫苗的民間力量，相當的心寒，一個政府麼可以傲慢到這種的地步？人民站出來幫政府解決燃眉之急之際，政府還有時間在旁邊說風涼話？還挑三撿四、吹毛求疵，這1000萬劑對台灣人民多重要，政府還說風涼話，「你那麼厲害就自己做啊！你買的到嗎？搞老半天還是繞回原點。」

江啟臣說，鴻海集團創辦人郭台銘6月18日發出最後的通牒，總統蔡英文召見郭台銘、給他授權後，7月12日、不到3個禮拜的時間就買到疫苗，為何民間做得到的事情，政府做不到？若回朔當初東洋及今年初的採購，若拋棄相關的意識形態，今年大家也不用那麼辛苦，政府的不作為，「還有臉在那邊說嘴」。

江啟臣質疑，7、800條的人命，政府有出來悼念過嗎？也不見政府出來悔過，更火力全開的痛批蔡英文，寧可發臉書悼念一條狗，也不肯出來悼念7、800條的人命，「你把台灣的人民當作什麼？」大家出錢、出力、費盡九牛二虎之力的避開所謂「政治問題」，好不容易才買到疫苗，還在吹毛求疵，到底在嘴什麼？

江啟臣補充，現在不是選舉期間，更不是政黨競選的時候，是人民再過苦日子的時候，此時大家關心的是疫情、防疫，國民黨執政的14個縣市首長，每天戰戰兢兢地用專業、科學防疫，也得到人民的支持與認同；黨中央全力支持執政14個縣市的首長，希望達到人民的共同期待，「早日恢復正常生活！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
50%50%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
81.82%18.18%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.85%87.15%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀