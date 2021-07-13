NOW早報／買牛肉麵掉「陷阱」！他回家秒愣　理由引共鳴

買牛肉麵掉「暗黑陷阱」！他回家秒愣 老饕認了：被騙過





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說到台灣的小吃，牛肉麵可以說是榜上有名，主要湯頭分為紅燒以及清燉兩種，其每間牛肉麵的湯頭以及肉質都是影響口味的關鍵，也因為這些差異，不少老饕喜歡多間嘗試，找出心中最愛的牛肉麵店家。不過，近日，就有網友在

PTT貼文指出

「前幾天去一間牛肉麵店

點了一碗牛肉湯麵

，結果打開裡面沒有牛肉是怎樣啦？最好那間餐廳菜單給我改成牛肉風味湯麵！請問一下，是有賣餛飩湯麵的店家不加餛飩嗎？你有種就給我試試看！」

貼文一出，網友紛紛回應「以前第一次點牛肉湯麵，以為自己被騙」、「斷句根本超怪，牛肉湯。麵」、「我跟你一樣，剛上台北的時候，點了碗牛肉湯，結果裡面沒牛肉...還跑去跟老闆請問，為什麼沒牛肉？結果老闆說點牛肉麵才有」、「真的是要改叫牛肉風味湯麵」、「小時候常常被騙，以為是有牛肉的湯麵，沒想到卻是牛肉煮成的湯麵，不一定看得到牛肉」。不過，也有人認為「看價錢就知道沒牛肉了吧」、「沒點過牛肉湯麵，看價錢也知道沒牛肉所以不點，沒被騙過」、「牛肉麵一碗一百多，牛肉湯麵只要50元，你覺得這之間差了什麼，用想的也知道」。

▲網友分享自己點了牛肉湯麵，結果回家發現沒有牛肉，讓他非常傻眼。（示意圖／取自pixabay）

今日天氣／各地多雲到晴！午後西半部及宜花山區有短暫雷陣雨

今（13）天各地大多為多雲到晴，清晨中部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，若對流發展得較晚，降雨也可能持續至晚間，午後外出的朋友請攜帶雨具以備不時之需，而台東及恆春半島則受東南風影響，不定時會有零星降雨；在溫度方面，各地高溫炎熱，普遍可以來到32至35度，尤其是南、高、屏、宜蘭及台東地區有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分，並注意防曬。





台積電、鴻海採購BNT疫苗 一圖快速了解事件發展時間軸





國內本土疫情爆發，讓各界更加關注新冠疫苗到貨時程，也有不少企業、機構陸續表達有意捐贈疫苗給政府，作為防疫之用，以協助國人度過難關。日前行政院宣布授權台積電、鴻海與永齡基金會代表政府購買各500萬劑的BNT德國原廠製新冠疫苗後，昨（12）日證實，指揮中心已協助兩家企業完成捐贈簽署程序，為我國採購疫苗帶來重大發展。《NOWnews今日新聞》針對台積電、鴻海永齡基金會在採購、捐贈疫苗時間軸進行整理，帶您來看這一個多月來的發展進程。

▲台積電與鴻海永齡基金會已與上海復星醫藥完成簽約，各採購500萬劑的原廠BNT疫苗並捐贈疾管署。（圖／NOWnews製）

天降橫禍！開心登瞭望台 印度11人遭雷劈死、多人受傷





印度拉賈斯坦邦齋浦爾市（Jaipur）知名觀光景點琥珀堡（Amer Fort），已過週日驚傳雷擊意外，落雷擊中琥珀堡對面一處瞭望塔，造成至少11人死亡、12人受傷的悲劇。綜合《印度快報》（The Indian Express）、《印度時報》（The Times of India）等當地媒體報導，因為西南季風影響，拉賈斯坦邦自6月中下旬起，就多次出現下雨、雷擊氣候，全邦都有傷亡事件傳出，死者甚至包含小孩。當地政府已向罹難者家屬提供50萬盧比（折合新台幣約19萬）的慰問金，同時提醒民眾，未來幾天仍可能出現惡劣天候，外出時務必當心，避免前往危險的地方。

打完莫德納手臂變「萬磁王」？醫師揭兩種可能





日前有外國網友瘋傳接種完疫苗後，出現手臂有磁力的神奇現象，現在國人也傳出在施打完莫德納疫苗後，出現這項特異功能。對此，聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰昨（12）日 接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，現在的確不只國外的民眾，連國內的民眾都有人說自己在接種莫德納疫苗後接種處就產生磁力，但可能只是一個剛剛好的現象，「因為現在接種的人數很多，那可能他本來就有這樣的特殊狀況只是不知道，和打疫苗無關。」「第2種可能則是因為施打完莫德納疫苗後，局部會出現紅種狀況，可能伴隨出汗而產生黏膩感，讓物品可以『黏』在身上而不是被磁力吸附。」蘇一峰指出，到底是不是真的還需要研究才能證實。

中國醫藥大學附設醫院感染科副主任王任賢醫師也直言「這是不可能的！」他表示，任何疫苗都不會讓人體產生這樣的效果，另外提醒民眾，因為mRNA疫苗存活的時間較短，只有48小時，要迅速在體內起反應，因此像是局部紅腫或是發燒等副作用的程度也會大一些。

▲有外國網友瘋傳接種完莫德納疫苗後出現手臂有磁力的神奇現象，現在傳出也有國人在接種後出現這項特異功能。（圖／高雄市政府提供）

老舊木衣櫥半夜「狂發怪聲」！內行秒揪真相：別嚇自己





品質精良的木製家具常常一用就是數十年，因此獲得不少民眾的喜愛，不過最近就有網友在臉書社團「爆系知識家」上發文提到，自家房間內擺放著一個古老的實木櫃，外觀雖然有些老舊但依然相當堅固好用。不過每到半夜時，這個櫃子卻會發出「蹦」的聲響，且常常一個晚上就發出3至4次，讓她不禁好奇背後原因。

對此，有網友就分享解決方式，直指「台灣海島型氣候，濕氣重吸收過熱乾燥收縮，這代表用久了的老毛病，

除濕能改善

」、「實木櫃就會這樣，反而是壓縮板三合板那種便宜木櫃不會」。（編輯：許苡晴）