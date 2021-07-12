住新家夢詭異女孩！櫥櫃藏「紅色項鍊」 她隔天起床嚇歪
買新房子、裝潢新家本應該是件值得開心的喜事，不過，國外有名網友在搬進新家的第一晚，做了一個詭異的夢，她夢到有個小女孩從櫥櫃拿出一條紅色念珠項鍊，沒想到她隔天睡醒後，竟真的在同一個地方發現項鍊，讓她感到相當恐怖，影片也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 23:13:54
根據《鏡報》報導，國外一名網友索薇（Gina soave）在《TikTok》表示，她和老公在去年8月買了一套新房，但直到簽署房產相關合約時，才發現曾經有人在該棟房子內過世。雖然這讓她感到害怕，但還是假裝不在意，也盡量不要去多想。
然而，索薇在搬進新家的第一個晚上，卻夢到自己坐在公園的長椅上，一位小女孩從遊樂場走到她面前，牽起她的手問「我可以給你看一樣東西嗎？」等她答應後，夢中的場景就瞬間切換到新家的走廊，看到小女孩盯著旁邊一個櫥櫃。
索薇指出，因為她們才剛搬進來，所以很確定櫃子裡沒東西，但小女孩卻從櫃子裡拿出一條紅色念珠十字架項鍊，聲稱是女孩的爸爸送給自己的。她隔天醒來後，立刻打開那個櫃子，結果真的在裡面發現那條紅色項鍊，這讓她瞬間嚇壞。
索薇也透露，自從這件事之後，她還經歷了幾個恐怖的夜晚，例如「臥室的門被大力甩開」、「電燈突然亮起」。影片曝光後，也吸引210萬次觀看，網友們紛紛驚呼，「這也太恐怖了」、「如果是我，真的不敢碰那條項鍊」、「天啊，你得搬走」、「搬家吧，隱藏的念珠代表有惡魔曾經在那裡」、「我的建議就是快逃」。（編輯：許智超）