他每吃完便當必「多做1事」！眾湊近看全認了：這樣很省
現代人生活匆忙，不少上班族看中便當、自助餐的快速又方便特點，而選擇其解決三餐。不過，就有一名網友指出，每次吃完便當後，必多做一件事，而引來眾人認同直喊「這樣很省空間！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 23:34:31
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己只要每次吃完木片便當後，就會閒閒沒事將其折疊起來，隨後他也貼出照片，只見原本體積較大的便當盒，經過他的巧手折疊成長方形，最後還用橡皮筋綑綁固定住，這也讓他好奇發問「有人也會閒的，弄成這樣再丟垃圾桶嗎？」
問題一曝光，就引來許多人有感而發，「以前木頭的我喜歡折啊折折到不能折才丟手黏黏的都被我媽揍」、「哇我也很喜歡這這樣」、「我也會！還有零食、鋁箔包、塑膠袋都會折好再丟」、「我也是，這樣很省空間」、「我老公會～折到不能折～一定要用橡皮筋‵，還有衛生筷也要折」、「木盒的我會折一半比較小後才丟。至於丟比較大的塑膠袋則是會折小一點用橡皮筋或膠帶捆起來再丟，省垃圾桶空間。」、「我媽+100，所有東西都要壓扁或折好，能洗的也要洗乾淨再丟或回收」。
但也有人提出不同看法，「會沖洗一下，不會折這樣」、「我應該不會」、「我只會壓扁」、「每次折一折就被插到手，我也想啊」。（編輯：陳雅雲）