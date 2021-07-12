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苦口婆心提醒被柯文哲視為政治目的　林右昌：真心換絕情

▲基隆市長林右昌認為，「柯文哲市長如果要把我苦口婆心的提醒，當成政治口水，那真的是真心換絕情！」（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌認為，「柯文哲市長如果要把我苦口婆心的提醒，當成政治口水，那真的是真心換絕情！」（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-12 23:56:32

台北市連日因疫調的問題，被基隆市府、桃園市府及新北市府隔空喊話；對此，台北市長柯文哲今（12）日下午在北市的防疫記者會上直言，首都生活圈的人流都混在一起，有問題就解決，至於政治目的大家也都曉得、笑一笑就好了。

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基隆市長林右昌今晚回應，事實是，當我們（基隆市府）都已經把確診的人送醫院了，而台北市才來通知要匡列為接觸者。如果這種離譜的事情發生在台北，請問台北市民能接受嗎？就是因為病毒不會分區域，所以就算基隆單一城市一直「＋0」還是不夠的！

林右昌強調，如果柯文哲市長早聽我的建議，把市場管理好，北農跟環南市場也不會搞成後來這樣；「柯文哲市長如果要把我苦口婆心的提醒，當成政治口水，那真的是真心換絕情！」

林右昌在11日指出，台北市10日晚間發的新聞稿，真是越描越黑，更證明台北市沒有疫調，疫調應該問確診者有無密切的接觸者；但新聞稿指該公司供稱，員工都有戴口罩、保持社交距離，因此不必匡列，令人匪夷所思，直指台北市的做法不是「精準疫調」，是「微微疫調」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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