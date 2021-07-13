她種青江菜卻成竹竿型！內行揭「關鍵撇步」：難怪長不大

外面買的蔬菜既漂亮又好吃，但若不是買有機種植，一般來說，我們買到的蔬果都含有農藥，必須確實清洗乾淨，然而，自己種的菜雖然最健康、安心，但也必須掌握一些訣竅才有辦法耕種。近日就有一名網友困惑地請益大家「自己種的青江菜，種出來怎麼長得像竹竿型？」問題立刻釣出行家揭密「關鍵撇步」。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出一張照片並表示，自己第一次種菜，種了青江菜，可是種出來的卻跟市面上買的不一樣，他並不解地詢問網友「是品種不同嗎？市面賣的都很漂亮，葉大梗厚，怎我種出來像是竹竿型？」

問題曝光，許多達人紛紛點出「最大關鍵」，那就是原PO

種得太密集，養分被均分了，且盆栽過小容易太擠

，「土要鬆軟，面積要盡量大。植物也會感受自己的生長空間，就像樹種到地上跟種在盆栽裡，最後長出的大小會不同。」「太密集需要疏苗，不然根系長不大或是分開種」、「盆子太小了！太擠容易長不大」「種太密集，間隔約五公分一株。然後你那個盆栽可以下1把的有機肥。」「太密集了長不大」、「種太密集了，而且盆栽養分不夠」。（編輯：許苡晴）