台灣汽水霸主？網瘋喊「經典神款」沒敵人：喝的全是回憶
台灣不僅手搖飲料店林立，超商、超市的飲品種類也十分多元。日前，一名網友在PTT八卦版提到，台灣最好喝的汽水是哪款？貼文立刻引發熱議，釣出許多網友瘋喊「經典神款」，除了口味好喝之外，更稱「喝的全是滿滿回憶！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 07:22:53
原PO表示，台灣汽水常見的有麥根沙士、黑松汽水、黑松沙士、維大力，算是台灣市占率較高的汽水，除此之外還有冰淇淋汽水、奧利多水等。他透露「感覺黑松汽水是最受歡迎的，但是小弟我最愛喝麥根沙士！」並好奇大家心目中的汽水好喝程度是如何排名的。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「蘋果西打才是第一」、「蘋果西打、奧利多水、黑松沙士加鹽」、「奧利多水玻璃瓶裝，我小時候很愛」、「怎麼沒有維他露P」、「黑松耐喝」、「奧利多水隔天還很有氣」。
其中，呼聲最高的為「麥根沙士」，雖然較難買到，仍受到大批網友喜愛「麥根第1吧，其他隨便」、「麥根沙士，但是莫名其妙很難買，尤其是鋁罐的」、「以前的麥根」、「在軍中投麥根來喝，根本爽死」、「喝的全是滿滿回憶」。
不過，也有網友表示「都不好喝」、「個人覺得冰淇淋汽水第一」、「我現在都喝無糖綠了」、「有空來喝看看麥根，我還真沒喝過」、「喝起來不都一樣都是糖水氣泡」。（編輯：賴詠璿）