沒冷氣吹！他裸睡仍熱爆　過來人曝「另類解方」：秒降溫

夏天到來，高溫悶熱的天氣更加有感，就算穿得清涼，待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣實在很難耐。不過，若是家中沒冷氣，短期內也沒打算加裝該怎辦呢？今（13）天一早就有男網友透露，自己房間沒冷氣吹，晚上裸睡在竹蓆、冰床墊上依然熱到不行，他並請益大家「有什麼好方法可以解熱？」問題釣出過來人分享「另類解方」，直呼瞬間降溫。

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「真的熱到受不了了！」原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片並表示，自己目前在台南鄉下，晚上房間沒冷氣吹，所以就在床舖底下鋪竹蓆，剛開始睡的時候很舒服，但睡到一半竹蓆把體溫全部吸進去，整個竹蓆變成燙的，他便改舖冰涼的冰床墊，剛開始也是爽爽入睡，但後來還是一樣，睡到一半冰床墊變燙了，「就這樣一下爽一下不爽的昏睡到天亮，我還全裸睡欸，睡個覺真的好難喔...請問有什麼好方法可以提供給我做參考呢？」

▲今（13）早有男網友透露，自己房間沒冷氣吹，晚上裸睡在竹蓆、冰床墊上依然熱到不行，他並請益大家「有什麼好方法可以解熱？」問題釣出過來人分享「另類解方」。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

對此，許多網友紛紛直回「解：裝變頻冷氣」、「還是要裝冷氣阿！我現在下午2點回到房間溫度38度半，誰待的下去！」「現在天氣只會越來越熱，冷氣是該裝」、「直接買冷氣分期付啊！對自己好一點啦！」「有辦法解決，冷氣就不用賣了」、「除了裝冷氣，沒有別的辦法了」「重點是濕度，濕度高你溫度下來還是覺得熱，還是弄台變頻冷氣才根本」。

不過，也有過來人傳授另類降溫法，

「我以前熱到受不了我會每一個角落灑薄荷油！會瞬間降溫」、「一罐裝冰水的噴霧瓶，睡覺熱就噴一下身體，搭配電風扇，以前房間沒冷氣我都這樣睡」、「以前剛出社會租很便宜的頂樓也沒冷氣，室內房間是熱到走進去就流汗那種，只好拿一條大毛巾水打濕擰不要太乾蓋在身上吹電扇，可以試試還蠻涼的」、「用一個大的寶特瓶裝水放冷凍！晚上再拿出來抱著睡（以前沒冷氣我也是這樣過的）」。

此外，還有人建議原PO「上網找一款水循環床墊，很涼，但水記得用純水，才不會產生黏黏的東西」、「弄個排風扇把熱氣吸出去再開電扇是不錯選擇」。（編輯：許苡晴）