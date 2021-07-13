她住民宿一晚390！按冷氣遙控「詭異變化」全發毛：快逃
民眾到外地出差、旅遊時，除了入住飯店及商旅，有的人也喜歡選擇主題性民宿，或者經濟實惠的背包客棧等。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，她入住一間一晚只要390元的民宿，入住後房內不僅衛生不佳，按下冷氣遙控器竟還發生一件怪事，讓全場網友看完心裡直發毛。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 08:53:02
原PO提到，她為了省錢入住一間一晚只要390元的民宿，入住時她發現「這個房東把取鑰匙當藏寶藏遊戲玩房客，跟我以前住的比較起來顯得好特別」。她光是提著10公斤行李取鑰匙，到房間就花了20分鐘，不禁自嘲「全身是汗，感覺運動讓我開心」。不僅如此，她一到房間，就聞到濃濃的菸味，卻跟外面的空氣不太一樣，且床單、床罩充滿污漬，和前房客留的頭髮，讓她感覺疫情期間名宿生意依然巔峰。
原PO當下立刻反應給客服，房務人員幫她換了整個床單罩，她卻驚覺「奇怪的是，房務在裝冷氣遙控電池的同時，電視螢幕顯示轉台到7，就是有人轉台的感覺！」她確定電視自己轉的同時，房務手上拿的是冷氣遙控器，且離電視遙控器大約100公分遠，崩潰直呼「那到底是誰轉台了？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「快逃啊！晚上會有人在床邊盯著你」、「床下確定沒人嗎」、「鬼屋還有人敢住真不簡單」、「我也想知道是誰幫你轉台了」、「那電視誰切的」、「房間有沒有特別涼」；不過，也有網友認為「牆太薄，隔壁選台訊號」。（編輯：賴詠璿）
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