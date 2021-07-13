男相親50次還單身！「Excel表格」曝打槍理由：不開玩笑
雖然現在交友軟體已經非常盛行，不少情侶都是在上頭認識結緣，但也有人以聯誼或者相親的方式來認識另一半。近日，一位住在杭州的網友就透露「自己已經單身進入第七年，這期間相親了總計50次，但每次都覺得不合適」而該名網友還將每次相親的做成Excel表格，引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 10:12:35
一名住在杭州的網友發文表示「晚上準備個人的第50次相親，每次相親都趕緊洗個澡、刮個鬍子、換一身得體的衣服，擦一下皮鞋，像是要去應聘工作一樣，但每次到現場都尬聊一下就沒了，單身7年的我經歷50次相親是否已經很多？很多人說我很挑，但我其實沒這麼挑吧？具體內容你們可以看附圖紀錄，畢竟婚姻不是兒戲，不是開玩笑的，我可不想要結婚又離婚，寧可晚一點也要找到一個真的她。」
只見原PO貼出的附圖是自己做成的Excel表格，仔細記錄自己的相親對象的介紹人、特質、約會地點以及不適合的理由，結果仔細端看「不適合的理由」這一欄，卻發現許多女生都被寫著「胖，且對方愛鳥不鳥的態度」、「非主流，五顏六色的頭髮」、「胖」、「對方單親」、「太矮」等等缺點。
貼文曝光後，引起不少網友熱議「怎麼可能每一個都是胖的＝＝審美觀怎麼了」、「染頭髮也不行....服了你」、「你的媒人婆挺牛....你都沒提出請求吧」、「如果大多數女生在你看來都是胖的，只能說是你的選擇標準有問題，審美不健康」而原PO也無奈表示「因為長輩跟媒婆都喜歡胖的、認為面相福氣，即使是胖的也會說成是不胖的，而且媒婆給的訊息都只有六七成，不去又會挨罵，儘管自己已經提出心儀女生的條件也沒用」讓他相當無奈。（編輯：張嘉哲）