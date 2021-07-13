網咖美味泡麵怎做？她曝「烹飪秘笈」　眾人讚嘆：太專業

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全國三級警戒再度延長至26日，讓許多人悶到快受不了；對此，就有一名女網友發文，表示如果疫情讓孩子吵著去網咖，那不如乾脆把家裡變網咖。而她也接著曝光網咖必吃泡麵的「烹飪秘笈」，貼文一出，網友全讚嘆「太專業了」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示如果因為疫情，使孩子整天吵著想去網咖，那麼就「乾脆讓家裡變網咖吧」，她也準備了LED電競鍵盤、滑鼠、耳機、雙螢幕，「設備該有的都有了，不過不像真網咖能包台8小，家裡只能2小」。





▲原PO替孩子準備傳說中的網咖好吃泡麵。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）

貼文一出，掀起熱議，「這位媽媽以前是不是有在網咖工作過？也太專業了吧！」、「這位媽媽，還有缺孩子嗎？」、「喂！這泡麵太高級了，網咖只有肉燥或蔥燒牛肉湯麵＋菜＋一顆蛋而已」、「太棒的分享了，截圖給老婆看」、「兩小時快到，還要提醒時間到了」、「以為網咖已成時代眼淚」、「真的很像網咖了+1」。（編輯：郭佩蓉）



