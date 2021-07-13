50嵐「神秘絕版飲品」太好喝！網跪求回歸　店員1招還原

台灣手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮，而知名連鎖飲料店「50嵐」更是許多人的最愛；對此，就有一名女網友發文，表示想問50嵐一款超好喝的「絕版飲品」名字，而答案曝光後，意外引起其他網友敲碗「求回歸」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「多年前的五十嵐飲料」為題發文，表示不知道各位知不知道，五十嵐以前有一款飲料，裡面是有冰淇淋，然後底層是芒果冰沙，飲料本身好像還有茶吧。





原PO接著說道，她是在國小的時候喝的該款飲料的，但時間已經是8、9年前了，「本來一直記得名字的突然忘記，那個真的好喝一直念念不忘，可惜現在消失了，有人記得名字嗎？謝謝」。





貼文一出，許多網友紛紛回應，「芒果冰淇淋綠茶～已經下架很久了！我8年前剛去五十嵐打工，它剛好準備下架」、「芒果青我超愛，小時候要考的好媽媽才會買給我喝，好珍貴」、「芒果青超愛」、「芒果青，超好喝而且我記得不貴」、「我以前也是超愛喝芒果青！不知從什麼時候開始就沒再點了，原來已經下架」。





▲不少網友紛紛留言解答。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也有網友表示，「我比較喜歡仙草奶凍回歸」、「很想念可以試試大苑子的愛文翡翠，喝爆！」、「以前還有愛玉，每次點百香果愛玉都超幸福」、「以前在50嵐打工的時候，都會自己做芒果冰淇淋奶綠，好喝到流淚」、「還有還有愛玉冰茶！之前去五十嵐必點，但後來直接停產」、「我好懷念粉條，超Q的」、「好懷念芒果青、仙草跟抹茶」。（編輯：郭佩蓉）



