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超商店員還會檢查實聯制嗎？網曝真實狀況　再揭1盲點

▲疫情期間出入便利商店要填寫簡訊實聯制，但出現回穩跡象後有網友就好奇「超商店員還會檢查實聯制嗎？」，話題掀起眾人討論。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲疫情期間出入便利商店要填寫簡訊實聯制，但出現回穩跡象後有網友就好奇「超商店員還會檢查實聯制嗎？」，話題掀起眾人討論。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 10:55:10

台灣5月起爆發疫情，出入各大醫院、超商或店家都得落實簡訊實聯制協助疫調，僅需短短幾秒就可以成功登記個人資料，不過隨著疫情逐漸回穩，眼看三級警戒解封在即，有網友就好奇超商店員是否仍「堅持看實聯制簡訊」，討論串吸引全台各地不少民眾回應，更有網友點出盲點直言「規矩就在無人處」。

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日前一名網友在PTT的CVS超商版上發文表示，從指揮中心每日記者會公布的資訊來看，台灣目前疫情似乎有趨緩的跡象，不少人也發現路上人潮多了起來，而該戴上口罩、填寫簡訊實聯制的防疫措施仍得維持，原PO更是在文內指出「觀察到目前店員對檢查掃條碼這件事 ，似乎沒那麼嚴格了，大家的觀察呢？」。

▲近期各大店家、品牌陸續推出「進店實聯制」，卻有網友怒批「實聯制是不是笑話？」甚至直喊「是做表面的吧？」（示意圖／高市新聞局)
▲民眾出入場所都得配合「簡訊實聯制」，但有網友就好奇疫情逐漸平穩後超商店員是否還會檢查實聯制。（示意圖／高市新聞局)
文章發出後引發不少留言討論，住在全台各地的網友們也紛紛回報所住區域的真實狀況「我家附近的全家還是有很認真看，也會提醒顧客要完成實聯制」、「台北士林，小七跟全家都會檢查」、「我在新竹，我附近的711會看」、「我家巷口的7-11結帳時會看，其他間不一定」、「從實施到現在都是我自己主動出示  覺得會主動說要看的很少，去到哪都這樣」。

不過討論串中也有網友指出盲點，呼籲不論店員是否檢查，進入超商仍得乖乖填寫實聯制「店員看不看跟自己掃不掃是兩回事，所謂規矩就在無人處」、「實聯制需要大家誠實」、「每個店員標準都不一樣，還是有很嚴的，只是現在人潮變多，有時忙不過來就不看了」、「有些地方看到對手機不熟悉的人 進去還是很努力手寫實聯制資料就很感動，他們都不覺得麻煩了，為什麼舉手之勞的事你都不做一下？」、「實聯是保護自己的其中一種方式，就像戴面罩一樣啊」。（編輯：楊智傑）

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