713微解封爆亂象　國民黨：蔡政府防疫無能、解封失能

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國民黨歸納微解封亂象，包括中央疫情指揮中心宣布微解封，卻只提原則，丟給地方自行判斷，中央的解封指引難以依循，等於要地方政府背黑鍋，結果是一國多制，只有澎湖有條件開放餐飲內用，全台「逆時中」的結果，令人懷疑根本中央沒有事前跟地方政府溝通，事實上，沒有可行指引可以依循的微解封，就是假解封。
國民黨也指出，各部會閉門造車，提出的方案彼此衝突，邏輯相互矛盾，例如民眾可以去國家森林遊樂區上山，海灘水域卻不准下海；可以打籃球，不准鬥牛；可以看電影，不能賞舞台劇；小團國旅加司機可十人共乘小巴觀光，且同團旅遊一起食、宿，指揮中心卻稱不違反室內聚會限五人的規定。諸如此類神邏輯，顯示中央政府毫無整合協調能力，防疫失能、連解封也失能！
國民黨也質疑解封標準不一，百業無所適從，例如「健身房」可以鬆綁，「健身休閒中心」不行，電影院將開放，幼兒園、補習班卻維持關閉，引發家長及教育團體反彈；此外，不少風景區、遊樂區可開放接客，但全島「逆時中」仍禁內用，中央地方不同調，遊客到遊樂園無法用餐，也引爆業者怒火，甚至有小人國等遊樂園因此宣布延後開放；旅宿業附設餐廳也面臨相同情況，百業無所適從，民怨沸騰。
因應未來解封後的生活，國民黨智庫「國家政策研究基金會」彙整恢復正常生活的六類建議，包括面對變種病毒，疫苗覆蓋率應達83%；關注國際疫苗施打新劇透，包括疫苗混打的正反趨勢和第三劑疫苗的追加；疫苗佈局應彎道超車，以免明後年的防疫物資採購再度落後其他國家；防疫技術需再升級，特別是確實掌握民眾在某場所的到離時間，以及簡訊實聯制應改善為能主動提供與確診者足跡重疊之示警以及跨縣市輔助疫調的機能；校園防疫新常態，著重於變種病毒之校園衛教升級、防疫物資準備；青年疫苗施打應納入規劃，並關注50歲以下疫苗孤兒的權益。期盼政府能正視這些具體的建議，切實做好真解封後的相關規劃。
國民黨強調，中央政府考量解封應該負起責任，除了事前蒐集民情以切合實際，中央疫情指揮中心也要提供更為明確的指引供地方政府及百工百業參酌，且各項政策若有關地方，應與地方政府討論後形成共識再宣布，全國一致執行，避免宣布後又讓地方自行調整，造成全台亂象，業者無所適從。
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